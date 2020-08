Elkerülik a külföldiek Szlovákiát

A járvány márciusi megjelenését követően Szlovákiában szinte teljesen leállt a turizmus. Áprilisban kevesebb mint 7 ezer, a szigorú határzár miatt többségében belföldi turistáról számolt be a Statisztikai Hivatal. „Ez is csak annak volt köszönhető, hogy ugyan rendkívül szigorú feltételek mellett, de néhány fürdőhely, kisebb turistaház és panzió akkor is nyitva tarthatott, a vendégek jelentős részét azonban csak a szolgálati úton levők tették ki” – nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. Májusra ugyan már enyhén javult a helyzet, a turisták száma azonban még akkor is 39 ezer alatt mozgott.

Ehhez képest a júniusi számok már jóval ígéretesebben alakultak. A szlovákiai szálláshelyeken májushoz képest nagyjából ötször több, mintegy 193 ezer turista szállt meg.

„A javulás azonban csak az előző két hónaphoz képest kiugró. Ha az előző évvel hasonlítjuk össze az adatokat, már korántsem olyan jó a helyzet. Idén júniusban eszerint 68 százalékkal kevesebb turista szállt meg a szlovákiai szálláshelyeken, mint egy évvel korábban”

– mondta el Koršňák. Míg tavaly júniusban csaknem 610 ezer turistát számoltak össze, akiknek majd a fele külföldről érkezett, idén júniusban a már említett 193 ezer turistának több mint a 80 százaléka belföldi volt. A külföldről érkezők száma 86 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Míg tavaly júniusban több mint 242 ezer külföldi érkezett Szlovákiába, idén nem egész 34 ezer.

„Az idegenforgalom a járvány által kiváltott megszorítások miatt még júniusban is a leginkább sújtott ágazatok közé tartozott. Jelentős különbségek voltak azonban az egyes régiók között” – tette hozzá Koršňák. A legrosszabb helyzetről Pozsony számolhatott be, ahol csaknem 83 százalékkal esett vissza a turisták száma az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Koršňák szerint ez azzal magyarázható, hogy Pozsonyt elsősorban a külföldiek látogatták, akik idén a járvány miatt elmaradtak. Az ország legvonzóbb régióinak továbbra is a Magas- és az Alacsony-Tátra számítanak, júniusban azonban ezekben is nagyjából 60%-kal kevesebben üdültek a tavalyinál.

A koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt egyébként több szálloda is kénytelen volt bezárni. A szállodai szobák száma júniusban így nagyjából 1,2 ezerrel, az ágyak száma pedig 2,3 ezerrel csökkent az egy évvel korábbihoz képest.