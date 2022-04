Elfogták a rendőrháború egyik kulcsszereplőjét

Kaľavský ellen tavaly októberben adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot a szlovák hatóságok, de csak pár nappal ezelőtt sikerült őrizetbe venni Bosznia-Hercegovinában. A NAKA korábbi tisztviselője azonban nem sokáig volt rács mögött. Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője hétfőn este megerősítette, már szabadon is engedték a bosnyák hatóságok, viszont a mozgását korlátozzák, tehát csak egy bizonyos helyen tartózkodhat, és nem is hagyhatja el az országot. A szóvivő hozzátette, az útlevelét is elvették. A kiadatási eljárás Szlovákiában folytatódik.

Szivárogtatás

Kaľavský a szélesebb közvélemény előtt kevésbé ismert, viszont nagyon fontos szerepe volt abban a hatalmi harcban, amely tavaly robbant ki a NAKA és a belügyminisztérium belső ellenőrzési osztálya között, és amely még a mai napig is tart. A Speciális Ügyészség által benyújtott vádiratban az áll, hogy Kaľavský titkos információkat szivárogtatott ki a NAKA által folytatott nyomozásokról. Az egykori nyomozó állítólag éveken keresztül közeli kapcsolatban állt Peter Petrovval, a hírhedt vállalkozóval, neki árult el titkosított részleteket az éppen zajló nyomozásokkal kapcsolatban. A vád szerint az információkért cserébe kenőpénzt és egyéb vagyontárgyakat is elfogadott, például egy új autót és egy rendkívül értékes telefont.

A Pčolinský -botrány

Az egyik legsúlyosabb szivárogtatása Vladimír Pčolinský, a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) egykori igazgatója ellen folytatott nyomozással függhet össze. Ahhoz, hogy Kaľavský szerepe érthető legyen, először Pčolinský ügyének részleteit kell tisztázni. A NAKA 2021 márciusában korrupció gyanúja miatt őrizetbe vette Pčolinskýt. Az egykori SIS-igazgató állítólag szemet hunyt Zoroslav Kollár vállalkozó gyanús ügyletei felett, amiért cserébe kenőpénzt fogadott el. Kollár feltehetően Ľudovít Makón, a pénzügyőrség bűnügyi osztályának korábbi vezetőjén és Boris Beňán, az SIS egykori igazgatóhelyettesén keresztül juttatta el a pénzt Pčolinskýhoz. Beňa és Makó azóta maguk is elismerték bűnösségüket, és vallomást tettek Pčolinský ellen, ám ő továbbra is tagadja a vádakat. Ahogy arról lapunk is beszámolt, pár nappal ezelőtt hamis tanúzás gyanúja miatt eljárást indult Beňa és Makó ellen, őrizetbe is vették őket, viszont a bíróság úgy döntött, hogy a fogva tartásuk nem indokolt, így szabadlábon védekezhetnek. A két gyanúsított tagadja, hogy hamisan vallottak az SIS egykori igazgatója ellen.

R endőrháború

Visszatérve Kaľavský szerepéhez: 2021 februárjában állítólag rajta, valamint Petrovon keresztül szivárogtak ki az arról szóló információk, hogy nyomozás zajlik Pčolinský ellen. Hogy közvetlenül ők ketten értesítették-e az egykori SIS-vezetőt, egyelőre nem világos. Annyi azonban bizonyos, hogy Pčolinský már egy hónappal a letartóztatása előtt is tudott az ellene zajló eljárásról. Ez az idő pedig éppen elegendő lehetett ahhoz, hogy megtegye azokat a lépéseket, amelyek aztán a rendőrháborúhoz vezettek. Az általa vezetett titkosszolgálat ebben az időszakban kezdte lehallgatni Petrov telefonját, majd ezeket a beszélgetéseket használták fel arra, hogy a Pčolinský ügyén dolgozó NAKA-s nyomozókat gyanúba keverjék. A szivárogtatás mellett Kaľavský később vallomást is tett a rendőrségen, amelyben állította, hogy a NAKA nyomozói szándékosan befolyásolják a tanúk vallomásait. Tavaly ősszel a belügyminisztérium belső ellenőrző osztálya őrizetbe is vette a sajtóban csak „Čurilla-csoportként” emlegetett négy tisztviselőt, de pár héttel később szabadon engedték őket, mivel nem bizonyosodott be a bűnösségük.

Pčolinskýt tavaly szabadlábra helyzeték, mivel Maroš Žilinka a 363-as paragrafusra hivatkozva leállította az ellene zajló eljárást. Idén viszont újra meggyanúsították a hatóságok. Az egykori SIS-vezető továbbra is tagadja, hogy köze lenne a korrupciós botrányhoz, sőt, állítása szerint Kaľavskýt és Petrovot sem ismeri. A Denník N napilapnak azt mondta, az ellen zajló eljárásról egy név nélküli levélből értesült.

(nar, Denník N, TASR)