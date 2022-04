Íme Makóék ügyének részletei!

Ľudovít Makó, a pénzügyőrség bűnügyi osztályának korábbi vezetője és Boris Beňa, a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) egykori igazgatóhelyettese sem kerül vizsgálati fogságba. A döntést a Pozsony Megyei Bíróság is megerősítette. Összefoglaltuk, pontosan mi történt az utóbbi napokban, és miért olyan fontos ez az ügy a hazai közélet szempontjából.

Pozsony | Ľudovít Makó, a pénzügyőrség bűnügyi osztályának korábbi vezetője és Boris Beňa, a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) egykori igazgatóhelyettese sem kerül vizsgálati fogságba. A döntést a Pozsony Megyei Bíróság is megerősítette. Összefoglaltuk, pontosan mi történt az utóbbi napokban, és miért olyan fontos ez az ügy a hazai közélet szempontjából.

Makót és Beňát nemrégiben hamis tanúzás gyanújával vette őrizetbe a rendőrség, ám a Pozsonyi III. Járásbíróság nem tett eleget a megyei ügyész indítványának, és úgy döntött, hogy a két egykori tisztviselő fogva tartása jogilag nem indokolt. Az ügyész azonban fellebbezett a döntés ellen, így az ügy a megyei bíróság elé került, amely kedden ült össze. A tárgyalás – amelyet egy órára meg kellett szakítani bombariadó miatt – nem volt nyilvános, mivel titkosított információk is elhangzottak az ülés során, így az újságírókat csak az eredményhirdetésre engedték be. A háromtagú szenátus végül elutasította a fellebbezést, így Makó és Beňa továbbra is szabadlábon védekezhet.

Makó szerint igazságos döntés született - TASR-felvétel

A tárgyalás után mindketten azt mondták, törvényes és helyes döntés született, és továbbra is tagadják a hamis tanúzással kapcsolatos vádakat. Az ügyész egyelőre nem reagált, azt mondta, megvárja az ítélet írásos formáját.

T örésvonalak

Makó és Beňa kulcsfontosságú tanúnak számítanak egy korrupciós ügyben, amelyben Vladimír Pčolinský, a Sme rodina által jelölt korábbi SIS-igazgató, valamint Zoroslav Kollár befolyásos ügyvéd is érintett. Makó és Beňa a nyomozóknak azt vallotta, Kollár 40 ezer euró kenőpénzt fizetett azért, hogy a titkosszolgálat ne kezdjen el vizsgálódni a gyanús ügyeleteivel kapcsolatban. Az ügyvéd Makón keresztül juttatta el a pénzt Beňához, aki megtartotta a felét, a maradék összeget pedig Pčolinskýnek adta. Az SIS egykori igazgatója és Kollár is tagadta a vádakat.

Boris Beňa is a Sme rodina jelöltje ellen vallott - TASR-felvétel

Az ügyből aztán komoly politikai botrány is kerekedett, főleg miután Maroš Žilinka főügyész a büntető törvénykönyv 363-as paragrafusára hivatkozva ejtette a vádakat Pčolinský ellen. A Sme rodina jelöltje így több hónapig tartó vizsgálati fogság után szabadlábra került, viszont februárban újra őrizetbe vette a rendőrség.

Mindeközben egymásnak feszült a koalíció: az SaS, az OĽaNO és a Za ľudí több képviselője is úgy nyilatkozott, el kellene törölni a 363-as paragrafust, mivel az túlságosan nagy hatalmat ad a főügyész kezébe, Boris Kollár, a Sme rodina elnöke azonban erről hallani sem akar. Ez a törésvonal a koalícióban azóta is megvan: ha valamilyen bírálat merül fel Žilinkával kapcsolatban, a Sme rodina általában a védelmébe veszi a főügyészt, a többi párt azonban elítéli (ezt láthattuk például Žilinka oroszországi látogatásakor is).

S zokatlan időzítés

Makó és Beňa meggyanúsítása és őrizetbe vétele abban az időszakban történt, amikor még Pčolinský ellen is zajlik az eljárás. A büntetőjogi szakértők szerint ez szokatlan megoldás. Általában az az ügyek menete, hogy a bíróság kimondja az egyik vádlottról, hogy ártatlan, majd a hatóság őrizetbe veszi azokat, akik hamisan vallottak ellene. Ebben az esetben nem ez történt. Jozef Kandera főügyészhelyettes ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a praxisa alatt még nem találkozott ilyen eljárással, ugyanakkor a törvény ezt nem tiltja.

Hamran István országos rendőrfőkapitány nemrégiben kritikus hangnemben nyilatkozott a két tanú őrizetbe vételéről.

„Az sem nézne ki másként, ha valaki kulcsfontosságú tanúkat akarna megfélemlíteni, akiknek a hitelességét a nyomozók, az ügyészek és a bíróságok egymástól függetlenül is megállapították”

– nyilatkozta Makóék elfogása után.

Daniel Lipšic speciális ügyész úgy véli, a bírósági ítélet is megerősíti a két tanú Pčolinský elleni vallomásának hitelességét. (nar, Denník N)