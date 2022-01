A koalíció egy része nem nézi jó szemmel Žilinka oroszországi útját

Maroš Žilinka a megválasztása óta már többször is konfliktusba keveredett a kormánypárti képviselőkkel. A legfőbb támogatója Boris Kollár (Sme rodina) házelnök, viszont az OĽaNO, az SaS, és a Za ľudí több lépését is kritizálta a főügyésznek. A legemlékezetesebb eset a büntető törvénykönyv 363-mas paragrafusához köthető botrány, amelyet Žilinka arra használt fel, hogy többek közt Kollár párttársának, Vladimír Pčolinskýnak az ügyében is ejtsék a vádakat. A koalíció többsége elfogadhatatlannak nevezte ezt az eljárást, és fel is merült, hogy eltörlik a 363-mas paragrafust, ám a Sme rodina határozottan elutasította az esetleges törvénymódosítást.

Orosz út

Az említett eset óta különösen feszült a hangulat a főügyész és a koalíciós pártok közt. Ennek újabb megnyilvánulását láthattuk az utóbbi napokban, amikor a Denník N napilap nyilvánosságra hozta, hogy Žilinka január 11. és 13. közt Oroszországba látogat.

A hivatalos indoklás szerint az utazás célja, hogy Žilinka részt vegyen az orosz ügyészség fennállásának 300. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

„Szlovákia főügyésze 2022. január 11. és 13. közt, 34 ország és olyan nemzetközi szervezet képviselőjével, mint például az Európai Tanács, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), vagy az Ügyészek Nemzetközi Szövetsége (IAP), részt vesz az orosz ügyészség ünnepségén”

– áll a Főügyészség indoklásában.

Az amerikai szál

Juraj Krúpa (OĽaNO), a parlament védelmi bizottságának vezetője a közösségi oldalán nemtetszését fejezte ki Žilinka utazásával kapcsolatban. Az OĽaNO képviselője úgy gondolja, nem véletlen, hogy a főügyész éppen akkor bírálja a Szlovákia és az USA közös szerződését, amikor az oroszországi útjára készül. Žilinka ugyanis pár napja a Facebook-oldalán bejelentette, számos ponton nem ért egyet Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter és Ivan Korčok külügyminiszter lépéseivel.

A Szlovákia és az USA közt megkötött védelmi együttműködési megállapodás leegyszerűsítve arról szól, hogy az amerikai hadsereg szabadon igénybe vehetné az ország területén található katonai reptereket és az egyéb fontos katonai támaszpontokat, bármiféle bérleti díj nélkül, valamint megkönnyítené az amerikai költségvetésből finanszírozott hadügyi fejlesztések lekérését.

A főügyész 35 megjegyzést fűzött a dokumentumhoz, végül pedig leszögezte, hogy a javaslat egészét is elutasítja.

Főügyészi diplomácia

Krúpa úgy gondolja, Žilinka így akarta jó színben feltüntetni magát az oroszok előtt.

„Nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni, de elképzelhető, hogy az efféle kijelentések elősegítik, hogy a főügyész érdekesebbnek tűnjön az ünnepségen”

– írta a képviselő, hozzátéve, hogy az uniós tagállamok közül csak a szlovákiai főügyész fogadta el a meghívást.

Az üggyel kapcsolatban pénteken Juraj Šeliga (Za ľudí) parlamenti képviselő is felszólalt. Úgy véli, a főügyész egész Szlovákiát rossz színben tünteti fel azzal, hogy részt veszt az ünnepségen.

Juraj Šeliga pénteken levélben üzent a főügyésznek - TASR-felvétel

„Žilinka úr, ha valóban becsüli a demokráciát és az emberi jogokat, ha valóban kiáll a jogállamiság mellett, akkor nem mehet el az ünnepségre”

– üzente nyílt levelében a képviselő, megjegyezve, hogy Oroszországban eltiporják a szabadságjogokat, megfigyelik a politikai ellenfeleket, a titkosszolgálat külföldön likvidálja az embereket, és az orosz ügyészség elfogadhatónak tartja a sztálini rezsimet.

Žilinka egyelőre nem reagált a képviselők kijelentésére.

(nar, Denník N)