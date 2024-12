A fellebbviteli bíróság sem akar asszisztálni a megszüntetett NAKA tagjai elleni harchoz

A pozsonyi városi bíróság december elején meghozott döntését erősítette meg ma (péntek) a fellebbviteli kerületi bíróság is, vagyis nem helyezte előzetes letartóztatásba Branislav Dunčkót és Róbert Magulát, ahogyan azt az ügyész kérte. A szeptemberben megszüntetett NAKA korábbi munkatársai ellen a rendőrség belső ellenőrzése folytat nyomozást, mert a gyanú szerint akadályozták az igazságszolgáltatást.

Gyenge bizonyítékok, megalapozatlan gyanúsítás

Az ellenük folyó nyomozás azon alapul, hogy állítólag 2021-ben megakadályozták, hogy a rendőrség belső ellenőrzése letartóztasson három gyanúsítottat, akiket a NAKA tanúként, a hatóságokkal együttműködő vádlottként akart használni. Az ügyészség szerint Branislav Dunčko telefonon figyelmeztette az egyik gyanúsítottat, Matej Zemant, hogy az adott időben inkább ne tartózkodjanak otthon. Ezt azonban nem Matej Zeman vallotta, hanem társa, Peter Petrov, akit állítólag Zeman figyelmeztetett a rendőrtől kapott információ alapján.

A bíróság a jelenlegi ítéletében kijelentette, hogy az ügyészség csak állítást tud állítással szembe állítani Dunčko ügyében, a rendőrök ugyanis tagadják, hogy ez a figyelmeztetés megtörtént volna.

Ráadásul elmulasztották Petrov vallomását megerősíteni Zemanéval, akit nem tudtak kihallgatni.

Magula esetében még gyengébb volt a gyanúsítás alapja, ellene csak azt tudták felhozni, hogy részt vett egy büntetőeljárás elindításában, amit a rendőrség belső elhárítása ellen indított a NAKA, és ráadásul benne volt abban a chat-csoportban, aminek tagja volt több olyan nyomozó is, akik ellen a belső ellenőrzés jelenleg is nyomozást folytat. Ezt a bíróság is megállapította az előzetes letartóztatást elutasító ítéletében, miszerint „nem találtak semmilyen más büntetőjogi eljárást”, csak azt, hogy eljárást indított a rendőrség belső ellenőrzése ellen.

A NAKA és a rendőrség belső ellenőrzésének az egymás ellen folytatott nyomozásai jelentik a rendőrségen belüli harc legfontosabb elemeit.

A belső ellenőrzés ezzel akarta megakadályozni, hogy a NAKA nyomozzon politikusok, köztük a Smer képviselői számlájára írt ügyekben. Ma már azonban a NAKA megszűnt, a rendőrség jelenlegi vezetése a belső ellenőrzés által folytatott nyomozásokat támogatja.