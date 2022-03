Egyszerűbb munkavállalás az ukrajnai menekülteknek

A vállalkozások a sluzbyzamestnanosti.gov.sk álláshirdetési portálon tehetik közzé az ajánlataikat, amelyeket ezen ukrán nyelvre is lefordítanak. A munkaügyi minisztérium szerint olyan környezetet szeretnének teremteni az Ukrajnát elhagyók számára, hogy azok a lehető leggyorsabban hozzáférhessenek az összes fontos munkapiaci információhoz, a szakmai tudásuknak és kompetenciáiknak megfelelő állásajánlatokhoz.

Menekültstátusz

A szaktárca sajtóosztálya emlékeztetett arra, hogy a menekültügyi törvény értelmében a háború elől menekülő személyek, ha ezt igénylik, ideiglenes menekültstátuszban részesülnek, amiről külön igazolást is kapnak. A foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló törvény értelmében a munkáltató ezt követően munkavállalási engedély nélkül is foglalkoztathatja a menekültet. Ukrajna állampolgárai így ugyanolyan feltételekkel helyezkedhetnek el a munkapiacon, mint a szlovák állampolgárok, kivéve persze az államigazgatás által felkínált munkahelyeket. A vállalkozások az ukrajnai álláskeresőket munkaszerződés vagy megállapodás alapján is alkalmazhatnak.

Be kell jelenteni

A munkaügyi tárca szerint, ha egy személy ideiglenes menedékjogot kapott, a munkáltató köteles az illetékes munkaügyi hivatalnak az ilyen személy foglalkoztatását egy erre a célra szolgáló adatlapon bejelenteni, mind a foglalkoztatás megkezdésekor, mind pedig a megszűnésekor. Az információs kártyához csatolni kell a munkaviszonyról és a tartózkodásról szóló dokumentum másolatát is, jelezve azt is, hogy menekültről van szó. Az értesítési kötelezettség határideje a munkaviszony kezdetétől vagy a munkaviszony megszűnésétől számított 7 munkanap. A szaktárca honlapján (www.employment.gov.sk) a munkáltatók egyébként az ukrajnai menekültekkel kapcsolatos összes információhoz hozzájuthatnak. Ugyanez érvényes magukra a menekültekre is, akiknek a tájékoztató anyagot ukránra és angolra is lefordították.

Állások ezrei

A munkaügyi minisztérium adatai szerint március 10-én 6590 munkáltatótól több mint 82 ezer szabad álláshelyet regisztráltak a sluzbyzamestnanosti.gov.sk portálon. Ezek az állásajánlatok a szlovák és az ukrán állampolgárok számára is elérhetők, amennyiben megfelelnek a munkáltató által megadott munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek. A szaktárca hozzátette, hogy az ukrán állampolgárok az összes, nem uniós országból származó munkavállaló közel 50%-át teszik ki. Idén januárjában csaknem 20 ezer ukrajnai vendégmunkás dolgozott Szlovákiában, közülük több mint 13 ezer férfi.