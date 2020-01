Egyre elégedetlenebbek az autógyártók

„Tavaly több mint 1,1 millió autót gyártottak Szlovákiában, vagyis, ha csak enyhén is, de sikerült megdönteni az egy évvel korábbi rekordot. Ami biztos, hogy az egy főre jutó autógyártásban még mindig vezetünk” – nyilatkozta Alexander Matušek, a Szlovák Autóipari Szövetség (ZAP) elnöke. A ZAP adatai szerint Szlovákia továbbra is extrém módon függ az autóipartól, hiszen ez az ágazat adja az ipari termelés felét, az ország kivitelének pedig csaknem a 47 százalékát. Az autógyártók közvetlenül 177 ezer embernek adnak munkát, közvetve azonban 275 ezer állás kötődik az ágazatra.



Veszélyes dominancia



Az autóipar dominanciáját Matušek ugyan pozitív hírként értékeli, az olyan nagy hitelminősítők, mint a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings a Szlovákiával kapcsolatban kiadott legutóbbi jelentéseikben sem felejtettek el figyelmeztetni az ebből eredő veszélyekre. „A szlovák gazdaság számára a legnagyobb kockázatot továbbra is abban látjuk, hogy az ipar szerkezete túlzottan egyoldalú, amelyben az autóipar dominál. Így, ha az autóiparban gondok lesznek, az Szlovákiát is rendkívül súlyosan érintheti” – figyelmeztetnek a hitelminősítők elemzői. Az elmúlt időszakban ráadásul egyre több a jele egy újabb válság kitörésének, amit mi sem jelez jobban, mint az, hogy a korábban dinamikus növekedést produkáló szlovák ipar is egyre rosszabbul teljesít. „A legfrissebb adatok szerint tavaly novemberben 4,4 százalékkal esett vissza az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, az elkövetkező hónapokban pedig folytatódik a külföldi kereslet csökkenése, ami a szlovákiai iparvállalatok teljesítményén is meglátszik majd” – tette hozzá Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője.



Panaszkodnak a gyártók



Nem látják olyan rózsásnak a helyzetet azonban már a Szlovákiában megtelepedett autógyártók sem. „Továbbra is nagy a hiány a szakképzett munkaerőből, és egyre több gondot okoz a cégeknek a bérköltségek kiszámíthatatlan növekedése is” – állítja Matušek. Az autógyártók szakmai szervezetének az elnöke szerint ezért elsősorban a kormány a felelős, amely az elmúlt időszakban jelentősen megemelte a minimálbért és a bérpótlékokat is. „A kormány lépései miatt csökkent az itteni gyártók versenyképessége” – állítja Matušek, aki szerint ez a szlovákiai autógyártás jövőjét is veszélyezteti.



Több autót veszünk



Szlovákiában azonban nem csupán sok autót gyártanak, egyre többet vásárolnak is. A ZAP adatai szerint tavaly 113 863 új gépkocsit regisztráltak, csaknem 2 ezerrel többet, mint egy évvel korábban, miközben az újonnan bejegyzett autók az összes regisztráció nagyjából 60 százalékát tették ki. A legtöbb új autót már hagyományosan Pozsony megyében vásárolták. „A rossz hír azonban, hogy továbbra is rengeteg olyan autót hoznak be külföldről, amelyek 15 évnél is öregebbek, ami veszélyezteti a közlekedés biztonságát, és környezetvédelmi szempontból sem elfogadható” – tette hozzá Matušek.