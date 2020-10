Drágább, de biztonságosabb a szlovákiai tojás

Szlovákiában alig van olyan háztartás, amelynek a hűtőjében ne találnánk tyúktojást. „A most elvégzett felmérésünkben a megkérdezettek alig 9 százaléka állította azt, hogy soha nem vásárol tojást. A lakosság harmada ezzel szemben hetente akár többször is vesz, nagyjából a 40 százalékuk pedig erre minimum kéthetente legalább egyszer sort kerít” – nyilatkozta lapunknak Michal Vyšinský, a 2muse kutatási igazgatója, az általuk elvégzett legfrissebb felmérésre hivatkozva. A tojásfogyasztással kapcsolatban ugyan megoszlanak a szakmai vélemények, a kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében – hacsak nincs tojásallergiánk – azonban semmiképp sem szabadna kihagyni az étrendünkből.

„A tojás hihetetlenül tápláló: megfelelő mennyiségű D-vitamint, E-vitamint, K-vitamint, B6-vitamint, kalciumot és cinket tartalmaz. Kiváló fehérjeforrás, ráadásul megfelelő arányban tartalmazza az összes esszenciális aminosavat”

– nyilatkozta MUDr. Boris Bajer táplálkozási szakértő. A Statisztikai Hivatal legutóbbi, szeptember végén közzétett felmérése szerint a tyúktojás termelői ára idén augusztusban 22 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A fogyasztói árak között azonban jelentős különbségek lehetnek, attól függően, hogy mely üzletben vásárolunk, és milyen kiszerelést.

A tízdarabos kiszerelésű, M-es nagyságú tojásért a Billa üzletlánc legutóbbi ajánlata szerint 1,09 eurót kérnek, a tojás darabjának a fogyasztói ára így ott nem egész 11 cent. A Tesco a 30 darabos kiszerelésű, M-es nagyságú tojást 2,49 euróért kínálja, vagyis darabját 8 centért. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az utóbbi üzletláncban jobban megérné vásárolni, hiszen a nagyobb csomagolás általában eleve alacsonyabb árat jelent, csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mielőtt elmegyünk vásárolni, érdemes alaposan átböngészni az üzletek katalógusait.

A 2muse felmérése szerint azonban a fogyasztók számára ma már nem az ár az egyedüli, és nem is a legfontosabb kritérium a tojás vásárlásánál. „Egyre többen figyelnek oda a minőségre és a tyúkok tartási módjára is” – mondta el Vyšinský.

A válaszadók csaknem háromnegyede szerint a szlovákiai termelők által forgalomba hozott tojás minősége jobb, mint a külföldről behozotté, a vásárlók döntő többsége ezért a hazait részesíti előnyben.

Az üzletek polcai ennek ellenére még mindig roskadoznak a külföldi behozataltól.

„Szlovákia a tojástermelés szempontjából csaknem teljes mértékben önellátó, a hazai kereslet majd 98 százalékát képesek lennének kielégíteni a szlovákiai termelők. Ennek ellenére továbbra is rengeteg tojást hoznak be olyan országokból, amelyekben jóval több uniós támogatás jut ennek a szegmensnek, és ami miatt a hazai termelők képtelenek felvenni a harcot az alacsonyabb árakat kínáló külföldi konkurenciával. Szlovákiában az elmúlt években a tojáságazat támogatása a nullával volt egyenlő. Az ellenőrzések ezzel szemben rendkívül szigorúak, ami azon is meglátszik, hogy az európai tojáságazat elmúlt években tapasztalt botrányai Szlovákiába nem gyűrűztek át”

– nyilatkozta a Babičkin dvor tojástermelő társaság tulajdonosa, Jaroslav Novák. Hogy megéri a biztonságosabb, hazai tojást választani, azt Bajer is megerősíti, aki szerint pár cent megtakarításáért nem érdemes az életünket kockáztatni a bizonytalan eredetű importtojás vásárlásával.

A minőség mellett a fogyasztók nagyjából fele ma már arra is odafigyel, hogy a tojástermelés során milyen tyúktartási módszert használnak, előnyben részesítve az állatbarát tartási módokat. Ez utóbbiak azonban a fogyasztók számára is előnyösebbek, a szakemberek szerint ugyanis a tojás tápanyag-összetétele attól függően is változik, hogy a tyúkokat hogyan tartják és táplálják. A szabadtartásban nevelt tyúkok tojásai például gazdagabbak omega-3 zsírsavakban, amelyek csökkentik a trigliceridek szintjét a vérben, ami jól ismert a szívbetegségek kockázati tényezőjének a csökkentésében. A 2muse felmérése azonban arra is fényt derített, hogy a tojást forgalmazó cégek által használt jelölések nem a legérthetőbbek. „A megkérdezettek csupán 36 százaléka állítja azt, hogy eligazodik a csomagoláson használt jelölésen, minden második vásárló nincs tisztában a szimbólumok jelentésével” – mondta el Vyšinský.