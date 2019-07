Drága gyógyszerekért fizetünk fölöslegesen

Több pénzt költ a lakosság gyógyszerekre, mint kellene – állítja Štefan Kišš, a pénzügyminisztérium elemzője. Elmondása szerint a gyógyszergyártó cégek lobbizása miatt a gyógyszerek gyakran túlárazottak, ezzel pedig nemcsak a beteg, hanem az állam is veszít. Az egészségügyi tárca közölte: a legújabb intézkedéseiknek köszönhetően évi 18 milliót is megspórolhatunk a gyógyszereken.

Pozsony | Több pénzt költ a lakosság gyógyszerekre, mint kellene – állítja Štefan Kišš, a pénzügyminisztérium elemzője. Elmondása szerint a gyógyszergyártó cégek lobbizása miatt a gyógyszerek gyakran túlárazottak, ezzel pedig nemcsak a beteg, hanem az állam is veszít. Az egészségügyi tárca közölte: a legújabb intézkedéseiknek köszönhetően évi 18 milliót is megspórolhatunk a gyógyszereken.

Az egészségügyi tárca adatai szerint Szlovákiában évente körülbelül 1,3 milliárd eurót emészt fel a gyógyszerek finanszírozása, mely az egészségbiztosítókon keresztül történik. Štefan Kišš, a pénzügyminisztériumhoz tartozó Érték a Pénzért (ÚHP) elemző osztályának elnöke állítja: ennél jóval kevesebb összegből is képesek lennénk hatékony gyógyszerekhez jutni.

„A szlovák egészségügybe befektetett pénz már régóta nem tükrözi az elért eredményeket. Éppen ezért nemcsak az anyagi forrásokat kellene növelni évről évre, hanem arra is ügyelni kellene, hogy a pénzt megfelelően költsük el”

– jelentette ki az elemző. Hozzátette: a gyógyszeripar rohamos fejlődése miatt folyamatosan a piacra kerülnek újabb gyógyszerek, melyek ugyanannyira hatékonyak, mint a korábbi készítmények, de olcsóbb az előállításuk. Szlovákiában évek óta mégis a drága gyógyszerekért fizetünk.

Hogyan veszít a beteg?

Az egészségbiztosítók a legtöbb esetben fedezik a receptre vásárolt gyógyszerek árának bizonyos részét, vagy pedig a teljes összeget. Azt, hogy a biztosítók mekkora összeget térítenek meg, az egészségügyi tárca dönti el a gyógyszerek kategorizálása alapján. Ennek lényege, hogy a gyógyszereket a hatóanyagok mennyisége és beviteli módszerük alapján osztályozzák.

2011 óta az egészségügyi minisztériumnak törvényben előírt kötelessége, hogy negyedévente elvégezze az úgynevezett gyógyszertérítési felülvizsgálatot. Ezen folyamat során a tárcának az egyes kategóriákon belül meg kell találnia a piacra került legolcsóbb termékeket, melyek vagy legalább annyira, vagy megközelítőleg annyira hatásosak, mint az ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó drágább termékek. Ezt követően a legolcsóbb gyógyszerek árához igazítva meg kell határozniuk az úgynevezett megtérítési árat. Ez tulajdonképpen azon összeg, melyet az egészségbiztosítók megtérítenek a betegeknek a gyógyszerek vásárlása után. Néhány gyógyszer esetében a megtérítési ár teljes egészében fedezi a gyógyszer árát, de ha nem, akkor a páciensnek a saját zsebéből kell kifizetnie a hiányzó összeget.

A gyógyszertérítési felülvizsgálat célja, hogy a páciensek folyamatosan olcsóbb, ám ugyanolyan hatékony gyógyszerekhez jussanak. Ráadásul az egészségbiztosítók is spórolnak, hiszen minél alacsonyabb a megtérítési ár, annál többet takaríthatnak meg, így a tárcának is kevesebb pénzt kell pumpálnia a rendszerbe. A gyógyszertérítési felülvizsgálat legnagyobb vesztesei a gyógyszergyártó cégek lehetnek, akik értelemszerűen nem szeretnének elesni magas bevételeiktől, ezért gyakorta lobbiznak a magasabb árakért.

70 millió a kukába

Štefan Kišš állítja: az egészségügyi tárca éveken keresztül nem végezte el a törvényben előírt felülvizsgálatot. Emiatt folyamatosan drágább termékekért fizetett az egészségbiztosító, holott a piacon már létezett olcsóbb alternatíva is. Ezzel a betegek is több tízmillió eurót pazaroltak el. „Ha a páciensek az adott kategórián belüli olcsóbb gyógyszereket használták volna, tavaly akár több tízmillió eurót is spórolhattak volna” – közölte az ÚHP elemzője. A becslések szerint az így elvesztegetett pénzösszeg 2018-ban meghaladta a 72 millió eurót.

Andrea Kalavská elismerte, hogy az egészségügyi tárca korábban nem végezte el rendesen a gyógyszertérítési felülvizsgálatot - TASR-felvétel

Kalavská: hibáztunk

Andrea Kalavská (Smer) egészségügyi miniszter nem tagadta, hogy a Smer által már több mint 10 éve vezetett tárca az utolsó nagy gyógyszertérítési felülvizsgálatot utoljára 2011-ben, a törvény életbe lépésekor végezte el.

„Mondhatni, hogy azóta is zajlottak felülvizsgálatok, azonban nem voltak túlságosan szigorúak, így a hatásuk alig volt érezhető. Nagyszabású ellenőrzések sajnos nem történtek”

– ismerte be az egészségügyi miniszter. Hozzátette: a korábbi miniszterek nevében nem beszélhet, de amíg ő vezeti a tárcát, addig folyamatosan arra fog törekedni, hogy megtalálják a gazdaságilag kifizetődő megoldást.

18 milliós spórolás

Az egészségügyi minisztérium idén februárban – 8 év után először – végzett nagyszabású gyógyszertérítési felülvizsgálatot, melynek köszönhetően évi 18 millió eurós megtakarításra számítanak. A további, várhatóan 2020-tól hatályba lépő intézkedésektől további megtakarítást remél a tárca, mely szerint a spórolás mértéke nemcsak a felülvizsgálatoktól, hanem az emberek életmódjától is függ. „Ebben a folyamatban a pácienseknek is nagy szerepük van. Van egy jelentős eszköz a kezükben: a megelőzés. Az egészséges életmóddal és a rendszeres egészségügyi ellenőrzésekkel jelentősen lehetne csökkenteni a gyógyszerek használatát. Ehhez minden biztosított személynek joga van, és a biztosító teljes egészében meg is téríti” – olvasható a minisztérium közleményében.

Olcsóbb alternatíva

Štefan Kišš hangsúlyozza, hogy az új, olcsóbb gyógyszerek egyáltalán nem rosszabbak, mint az eredeti termékek. Egy gyógyszer kifejlesztése után 20, vagy akár 25 éves szabadalmi idő is védheti a terméket. Ezalatt folyamatosan új eljárásokat fedeznek fel, melyeknek köszönhetően az ugyanolyan hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek előállítási költségei jelentősen csökkennek. Az ilyen termékeket generikus gyógyszereknek, vagy generikumoknak nevezik a gyógyszeriparban. Kišš szerint csupán közhiedelem, hogy a generikumok kevésbé hatásosak, a szlovák piacon mégsem kapnak elég nagy teret, pedig ez lenne a legkézenfekvőbb megoldás.

A Szlovák Gyógyszerészkamara (SLeK) alátámasztotta Kišš állításait.

„A generikumok alkalmazása a lehető leghatékonyabb megoldás arra, hogy csökkentsük a gyógyszerekkel kapcsolatos kiadásokat. 2018-ban életbe lépett egy törvény, melynek értelmében egy adott kategórián belül az első bevezetett generikumnak legalább 45 százalékkal olcsóbbnak kell lennie, mint az addigi legolcsóbb gyógyszer. Az ezt követő generikumnak legalább 10 százalékkal kell olcsóbbnak lennie az előzőhöz képest, a további készítményeknek pedig 5 százalékkal”

– mondta lapunknak Miroslava Snopková, a SLeK alelnöke.