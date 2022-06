CoFoE – SK8: Igazságosabb, szolidáris uniót szeretnének az emberek

Strukturális változásokat és ambiciózus reformokat követelnek az európai állampolgárok. Igazságosabb, szolidáris, gyorsabban reagáló uniót akarnak, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén is aktivitást várnak – tájékoztatott a megyei önkormányzatokat tömörítő SK8 szövetség az Európa jövőjéről szóló konferencia (CoFoE) ajánlásai kapcsán. A lakosság fontosnak tartja továbbá, hogy az Európai Unió (EU) továbbra is aktív legyen és világelső maradjon ezekben a kérdésekben.

Strukturális változásokat és ambiciózus reformokat követelnek az európai állampolgárok. Igazságosabb, szolidáris, gyorsabban reagáló uniót akarnak, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén is aktivitást várnak – tájékoztatott a megyei önkormányzatokat tömörítő SK8 szövetség az Európa jövőjéről szóló konferencia (CoFoE) ajánlásai kapcsán. A lakosság fontosnak tartja továbbá, hogy az Európai Unió (EU) továbbra is aktív legyen és világelső maradjon ezekben a kérdésekben.

Az SK8 üdvözölte az uniónak azt a törekvését, hogy meghallgatja a jövőjével kapcsolatos véleményeket. A megyei önkormányzatok szövetsége két témában is hozzászólt a politikusok, az intézmények és a polgárok között zajló eszmecseréhez. „Azt kértük, hogy a kohéziós politika figyeljen oda jobban arra, hogy mire van szükségük a megyéknek, mert ezek a területi egységek az unió alapkövet” – fogalmazott az SK8.

A szövetség nagyra értékeli, hogy a CoFoE ajánlásai a régiók fenntartható fejlődésére és demográfiai ellenállóképességére fókuszálnak, hogy életet vigyenek az egyes kerületekbe, hogy vonzóbbá tegyék őket. Az SK8 úgy véli, továbbra is lényeges a kohéziós politika általi támogatás, például a helyi és a regionális egészségügyi szolgáltatások területén. „Az EU hatékony válasza a Covid-19 világjárványra, és most az ukrajnai háborúra is erős érv a tagállamok nagyobb fokú integrációja mellett” – zárta az SK8.

A szervezet tagjai egyetértenek azzal, hogy a döntéshozatali folyamatnak minden szinten rugalmasabbnak kell lennie, és ez főleg az „európai 27-ek” szintjén hozott döntésekre vonatkozik. „Úgy gondoljuk továbbá, hogy az új rendszerben meg kell erősíteni a megyék és az önkormányzatok hangját” – fogalmazott a szövetség.

A megyei önkormányzatok öntő fontosságúnak tartják, hogy a CoFoE után is folytatódjon az eszmecsere. Például a régiók európai bizottságán keresztül szeretnék elérni, hogy a lakosság javaslatait alaposan mérlegeljék, és lehetőség szerint elfogadják.