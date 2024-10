Civil szervezetek tiltakoznak az oktatásügyi tárca lépései ellen

Az állásfoglalást néhány külföldi szervezet is aláírta, többek között a European Roma Grassroots organization és a European Roma Right Centre is. A kezdeményezők már korábban is hangot adtak egyet nem értésüknek.



Mint írják, aggodalmaik abból fakadnak, hogy júniusban az oktatásügyi minisztérium memorandumban rögzítette a rókusi nemzetiségi iskola létrehozásának tervét. A kísérleti projekt ténylegesen 2026-ban indulhat az Eperjes megyében található településen.



A civil szervezetek nem támogatják, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákhoz hasonlóan roma nyelven folyjon az oktatás a tanórákon. Ravasz Ábel, az oktatási miniszter tanácsadója viszont lapunknak arról számolt be, hogy ez nem is lesz így, csak a roma nyelvhez és kultúrához kötődő tárgyakat tanítják majd roma nyelven, a szlovákot pedig idegen nyelvként.