Mi lesz a romákkal? Új deszegregációs projekt indul – az oktatási minisztériumból jelentkezünk

Eperjesi hallgatókkal oldanák meg a rókusi pedagóguskérdést

Ravasz Ábel a rókusi roma iskolát továbbra is jó lépésnek tartja.



„Ha roma anyanyelvű gyerekek standard szlovák tannyelvű iskolákba járnak, az azt jelenti, hogy nem reagálunk sem a nyelvükre, sem a kultúrájukra. Több olyan iskolában is jártunk a miniszterrel, ahol az elsős gyerekek nem is értik, hogy mi történik a tanórákon. Ráadásul nem idegen nyelvként tanítják nekik a szlovák nyelvet. Ilyen esetekben a roma nyelv használata és a szlovák nyelv idegen nyelvként való oktatása egyértelmű és azonnali pozitív változás lehet.”



A gyakorlati kivitelezést viszont továbbra is nehéz elképzelnem. Egy nemzetiségi iskola kialakításához rengeteg dolgot kell előkészíteni, többek között segédanyagokat, tankönyveket, és nem mellesleg roma nyelven tanítani képes pedagógusokat kell katedrára állítani.



„Kicsit a tyúk és a tojás helyzete áll fenn a roma nemzetiségi oktatásban. Mivel nincsenek iskoláink, ahol roma nyelven tanítanának, nincsenek tanáraink, nincsenek tanterveink, így nem is létesülnek ilyen iskolák. Mi most ezt megpróbáljuk egyszerre megoldani a rókusi projekttel”



– mondja a tanácsadó, majd a pedagógusképzésre tér:



„Az Eperjesi Egyetem fontos szereplője a történetnek. Itt ugyanis roma nyelv oktatókat képeznek. Az eperjesi hallgatók lehetnek az első pedagógusok Rókuson. Számolva azzal, hogy némelyikük még nem szerezte meg a szükséges végzettséget, kísérleti jelleggel engedjük be őket tanítani az intézménybe.”



Azt is megtudom Ravasztól, hogy az eperjesi hallgatók motiváltak, de plusz díjazást nem kapnak az elvégzett munkáért, vagyis ugyanolyan lesz a fizetésük, mint más tanároknak.