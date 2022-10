Az SaS felszólította Kollárt, hogy szerdára hívja össze a parlamentet

„Már világos, hogy semmiféle hackertámadás nem érte a parlamentet, Igor Matovič, az OĽaNO elnöke is azt mondta, csak rosszul kötötték be a kábeleket. Nincs semmi ok arra, hogy csak november 8-án folytatódjon az ülés” – jelentette ki Anna Zemanová, az SaS frakcióvezetője. Hozzátette, a parlament működőképes, hiszen üléseznek az egyes bizottságok, ezért egyes képviselőknek és elsősorban Boris Kollárnak be kellene látnia, hogy ez a káosz és az ülésszak indokolatlan szüneteltetése csak növeli a törvényhozással szembeni bizalmatlanságot.

Az SaS kaotikusnak tartja a parlament irányítását. „Rendre elhalasztják a szavazásokat, megszakítják az üléseket, programpontok megvitatását kell elhalasztani, ráadásul Boris Kollár visszaél a házelnöki funkciójával, amikor úgy irányítja a parlamenti ülések menetét, hogy az hatással van a szavazások eredményére” – jelentette ki Branislav Gröhling, az SaS alelnöke.

Múlt csütörtökön kiberbiztonsági incidens miatt kellett megszakítani a parlamenti ülésszakot, egy nappal később a házelnök arról tájékoztatott, hogy sikerült megoldani a technikai problémákat.