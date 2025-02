Nem tetszik a SaS-nak az állami felmérés

A felmérés eredményei alapján mindössze öt párt került volna a parlamentbe, a Progresszív Szlovákia a szavazatok 24,6 százalékával nyerte volna a parlamenti választást, a második legerősebb pártnak pedig a Smer bizonyult volna 22,7 százalékkal. A törvényhozásban mandátumot szerzett volna a Hlas (13,7 százalék), a KDH (8,7 százalék) és a Republika (5,2 százalék) is. Ennél érdekesebb azonban azon pártok listája, amelyek nem kerülnének be a parlamentbe: a központ adatai szerint a Magyar Szövetség közel áll a bejutási küszöbhöz (4,9 százalék), miközben három parlamenti párt sem kerülne be – a Szlovákia mozgalom (3,9), az SaS (3,2), valamint az SNS (3,1). A Demokraták (3,8) szintén elmaradnak a kívánatos öt százaléktól.

Branislav Gröhling, az SaS elnöke szerint a felmérés valójában a kormány statisztikai manipulációjának az eredménye. „Fico az állampolgárok adójából fizetett egy választási közvélemény-kutatásért és természetesen nem is róla lenne szó, ha nem manipulálna és hazudna” – jelentette ki a politikus, aki szerint a hivatal a Smer politikai befolyása alatt van.

Gröhling rámutatott, hogy az SaS támogatottsága a legtöbb felmérés szerint 6-7 százalék között mozog, ami jelentősen eltér a debütáló felmérésben kimutatott adatoktól. Gröhling szerint a hivatal egy Smeres képviselő és párttag vezetése alatt dolgozik és nem először közöl félrevezető adatokat – az előző héten az élelmiszerek árának csökkenéséről közöltek egy publikációt, miközben az árak „láthatóan drágulnak.”

A politikus arra is figyelmeztetett, hogy a Statisztikai Hivatal a múltban is rendszeresen mért. 2009-ben azonban, miután a Smer számára kedvezőtlen adatokat publikált, elmaradtak a rendszeres felmérések. A kérdéses közvélemény-kutatást január 27. és 31. között készítették, 1098 fős mintán.

A Statisztikai Hivatal felmérése egyébként azt mutatja, hogy egy esetleges ötpárti parlament sem oldaná meg a Szlovákiában állandósuló politikai válságot és mindkét oldalnak problémás lenne egy működőképes parlamenti többség létrehozása. A PS és a KDH egyedül nem tudna kormányt alakítani, de a Smernek és a Hlasnak is szüksége lenne a szélsőjobboldali Republika támogatására ahhoz, hogy parlamenti többséget szerezzenek és új koalíciót hozzanak létre.