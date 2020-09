December közepétől az osztrák és a szlovák vasúttársaság váltja a RegioJetet

A két társaság december közepétől veszi át a szakasz üzemeltetését a cseh RegioJettől. A közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint decembertől sem változik nagy mértékben a vonatok menetrendje, csak kisebb módosításokat terveznek a ki- és beszállás optimalizálása miatt, Úszor és Pozsony között továbbra is a Pozsonyi integrált közlekedési rendszer része marad a vonal.

A nagyobb kényelem ellenére több tízezer euró értékű megtakarításra számít a tárca, ugyanis évente a jelenleginél 200 ezer euróval kevesebb támogatást kap az ÖBB és a ZSSK a szakasz üzemeltetésére. Ivan Rudolf a minisztérium szóvivője közölte, hogy az ÖBB és a ZSSK több légkondicionált szerelvényt indít majd Pozsony és Komárom között, mint amennyit a RegioJet használt. „Ugyanolyan szerelvényeket állítanak pályára, mint amilyenek a Bécs–Marchegg–Pozsony vonalon közlekednek” – folytatta a szóvivő. Ivan Rudolftól megtudtuk, hogy a RegioJet is ajánlatot tett a vonal további üzemeltetésére, ám a cseh vállalat régebbi, légkondicionáló nélküli szerelvényekkel szállította volna az utasokat, de több támogatást kért volna az üzemeltetésre.

„Ez igazán jó hír azoknak, akik naponta ingáznak a fővárosba, bízom benne, hogy az osztrák társaság valóban a megbízhatóság záloga lesz, és a jegyárakra nem lesz hatással a változás” – reagált a hírre egy állandó ingázó.

Három hónap múlva búcsút inthetünk a sárga vonatoknak. - A szerző felvétele

Aleš Ondrůj a RegioJet szóvivője délelőtt még nehezményezte, hogy az utolsó pillanatig bizonytalanságban hagyták az alkalmazottaikat és az utasokat. A RegioJet ugyanis korábban azt kérte a minisztériumtól, hogy legkésőbb szeptember 15-ig tájékoztassanak arról, hogyan képzelik el a közlekedést a déli szakaszon, miután lejár a társaság megbízatása. „Örülünk annak, hogy a minisztérium nem mélyítette tovább a bizonytalanságot, elsősorban az utasok szempontjából” – reagált a bejelentésre Aleš Ondrůj. A szóvivő közölte, hogy a törvényes határidők betartása érdekében a társaság hozzálátott a kivonulás előkészítéséhez.

„Ez főként az alkalmazottak tömeges elbocsátására vonatkozik, aminek világos törvényi keretei vannak, előbb az alkalmazottakkal kell tárgyalni, majd tájékoztatni a munkahivatalt, és csak 30 nappal ezután kezdődik a felmondási idő, ha a hivatal nem határoz másként”

– fogalmazott a szóvivő. A tárca közleményében nem tért ki arra, hogy az osztrák, illetve szlovák vállalat számít-e a RegioJet alkalmazottaira, a társaság viszont kész tárgyalni az alkalmazottakkal, valamint a járműparkkal kapcsolatos lépések összehangolásáról.

A cseh társaság azt is felrótta a minisztériumnak, hogy az későn lépett az új versenypályázat kiírásával kapcsolatban, pedig már tíz éve tudták, hogy mikor jár le a szolgáltató megbízatása. A minisztérium tavaly novemberben hirdetett pályázatot a szakaszra, ezt azonban több társaság is megtámadta, végül nem hirdettek nyertest a versenyben. Az elmúlt hónapokban több tárgyalásra is sor került. Doležal már korábban kilátásba helyezte, hogy több vasúti társaság is gondoskodhat a vonal ellátásáról, ugyanis kevés olyan vállalat van, amely december közepétől megfelelően elláthatná a szakaszt.

„Decemberben jár le a RegioJet megbízatása. Már kihirdettük az átlátható versenyt az új társaság kiválasztására, amely 2023-tól egy évtizeden keresztül üzemeltetheti a vonalat” – zárta Ivan Rudolf.