Az orosz-ukrán konfliktus hatása: durván kilőhet a kenyér ára

Napjainkban 1-1,10 euró a kenyér kilónkénti ára, azonban ha így megy tovább, egy éven belül az ár a 3 eurót is átlépheti – közölte az egyik pékség képviselője. Egybevetésül: az eleve magas inflációt a pékáruk most is gyorsítják, hiszen tavaly mintegy 8%-kal drágultak a péksütemények. Milan Lapšanský, a Szlovák Pék- és Cukrászszövetség elnöke szerint az értékesítési árak már napjainkban sem fedezik az előállítási költségeket. „Oroszország a világ legnagyobb, Ukrajna pedig a 3. legnagyobb kenyérbúza-exportőre. Oroszország viszont idén mintegy az egyharmadával visszafogta a kivitelt” – magyarázta az ágazati elnök. A búza tonnánkénti világpiaci ára 150 euróról 350 euróra lőtt ki, ezért nem véletlen, hogy a malmok az utóbbi időben akár havonta módosítják, értsd, emelik az áraikat. Ehhez jön még az egész Észak-Afrikát sújtó aszály, ami több mint 200 millió embert érint, márpedig a térség fontos búzaimportőr, továbbá az energiaárak szintén erőteljes árfelhajtó tényezőnek számítanak. (Pr., M)

Támogassa az ujszo.com -ot Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom