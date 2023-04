Az ingatlanalapok nyújtják a legnagyobb biztonságot a pénzünknek az infláció ellen

Az ingatlanalapok a befektetési alapok csoportjába tartoznak, amelyekbe alapkezelő társaságokon keresztül fektethetünk be. Az ingatlan-alapokon keresztül többek között lakóingatlanok, irodaházak, bevásárlóközpontok és logisztikai parkok részvényeit vásárolhatjuk meg, vagyis gyakorlatilag társtulajdonosokká válunk. A befektetőnek a bérleti díjakból és az ingatlan piaci értékének a növekedéséből származik a hozama.

Piaci hullámvasút

A szlovák jegybank a befektetési stratégiájuk alapján a befektetési alapokat kötvény-, részvény-, vegyes, ingatlan- és egyéb alapokra osztja. „A befektetési alapok eszközei az elmúlt év végén 9,119 milliárd eurót tettek ki, 4,3 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az éves visszaesés elsősorban a vegyes és kötvényalapok rosszabb teljesítményével magyarázható. A tavalyi utolsó negyedévre azonban már javult a helyzet, a 3. negyedévhez képest 1,4 százalékos növekedést mértek” – mondta el lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. A befektetési alapok összesített vagyonának a legnagyobb, több mint 45 százalékos része továbbra is a vegyes alapokban nyugszik. Ezt követik az ingatlanalapok 26,4%-os és a részvényalapok 15,8%-os részesedéssel. A kötvényalapok az összes eszköz 12%-át teszik ki.

Inflációs mentőöv

Az elmúlt egy évben az áruk és szolgáltatások ára meredeken nőtt, az infláció tavaly átlagosan 12,8% körül mozgott, az év vége felé azonban elérte a 15,4 százalékot. Az ingatlanalapok a stabil hozamuk miatt azonban továbbra is jó menedéknek számítanak, hosszabb távon ugyanis a hozamuk az infláció felett mozog. „Mindezt a szlovák befektetői index is alátámasztja, amely a 100 legnagyobb, a Szlovák Vagyonkezelő Társaságok Szövetségébe (SASS) tömörült befektetési alap teljesítményét vizsgálja. Eszerint 2017 elejétől 2021 végéig (5 év alatt) az áruk és szolgáltatások árai több mint 15%-kal emelkedtek, az ingatlanalapok összesített hozama azonban megközelítette a 20%-ot” – tette hozzá Sadovská.

Növekvő népszerűség

A rossz hír, hogy a tavaly kirobbant ukrajnai háborús konfliktus alaposan felkavarta a pénzpiacokat, a legtöbb befektetési alap hozama emiatt 2022 folyamán csökkent. Az ingatlanalapok azonban tavaly is átlagosan 3,9%-kal erősödtek, egyes minősített ingatlanalapok éves hozama pedig meghaladta a 8 százalékot is. Mindezt figyelembe véve az sem csoda, hogy az ingatlanalapok eszközeinek az értéke az egy évvel korábbihoz képest több mint 16 százalékkal, 2,411 milliárd euróra nőtt. „A viharos 2022-es év során az ingatlanalapok voltak azok, amelyek az összes alaptípus közül a legjelentősebb abszolút vagyonnövekedést könyvelhették el. Növekedésüket még az ukrajnai háború sem állította meg. A világjárvány 2020-as kitörése óta az ingatlanalapok vagyona 54%-kal nőtt” – figyelmeztet a Wood & Company elemzője.

Kisebb kockázat

Miért érdemes ingatlanalapokba fektetni a pénzünket? „A szlovákiai befektetők többsége konzervatívnak számít, vagyis retteg a nagyobb kockázatoktól, az ingatlanalapok pedig konzervatív befektetést kínálnak. Az ingatlanbefektetéseket stabil hozamok jellemzik, amelyek hosszabb távon az inflációs ráta felett mozognak. Ingatlanalapokba ráadásul már kisebb összeggel is beszállhatunk, és nem szabadna megfeledkeznünk arról sem, hogy a befektető több lakóházban, irodaházban, bevásárlóközpontban, logisztikai parkban vagy szállodában szerez részesedést, így diverzifikálja a kockázatot, amennyiben valamelyik tulajdonában levő ingatlan gyengébb teljesítményt nyújtana” – sorolja Sadovská.

Kérjünk tanácsot!

Mivel a befektetési alapok kínálata rendkívül széles, ezért előzetesen érdemes alaposan tájékozódni. A szakemberek szerint az első körben azt a szolgáltatót kell kiválasztanunk, amelynek az alapjaiban – az általános piaci visszajelzések, korábbi teljesítmények megtekintése alapján – megbízunk, majd az adott alap kiválasztásánál érdemes a befektetési politikát, vagyis azt is megnézni, hogy milyen termékekbe és milyen kockázatok mellett fektet be az adott befektetési alap. Ha van preferált termék- vagy eszközcsoportunk, akkor ez alapján is kereshető a megfelelő alap.

A befektetési alapoknál árfolyamkockázattal és a tőkeveszteség kockázatával is szembesülhetünk. Kockázatot jelent, ha magas költségű alapot választunk, így elmarad a hozamunk. További kockázatot jelent az adott alapkezelő piaci szakértelme is. Ezért fontos, hogy a kiválasztáskor alaposan vizsgáljuk meg az alapkezelőket. Mindezt figyelembe véve, Sadovská szerint nem árt, ha a befektetésünk előtt megbízható, jegybanki engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadóhoz fordulunk, akinek a segítségével elkerülhetjük a legnagyobb hibákat.