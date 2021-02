Az emberek 40 százaléka azonnal beadatná magának a vakcinát, a szlovákiai magyarok körében más a helyzet

Míg tavaly októberben a megkérdezettek 55 százaléka utasította el a vakcinát, az új felmérések szerint fokozatosan nő azon szlovákiaiak száma, akik fontolóra veszik az oltóanyag beadatását. Ezt bizonyítja a Focus ügynökség legújabb közvélemény-kutatása is.

Január közepén a megkérdezettek közel 40 százaléka válaszolta azt, hogy azonnal beoltatná magát, amint arra lehetősége nyílik. További 38,5 százalék egyelőre mérlegeli, hogy beoltassa-e magát vagy sem, mintegy 19 százalék pedig egyértelműen elutasítja a vakcinát. A legszkeptikusabbnak a 65 éven felüliek bizonyultak, akik közül 23% utasítja el a vakcinációt.

Az MKP választói közül mindössze 28 százalék döntene a vakcina azonnali beadatása mellett, míg 40 százalékuk megfontolná, 28 százalék pedig nem oltatná be magát. Más szlovákiai magyar párt nem szerepelt a felmérésben.

A legtöbben Kassa, a legkevesebben pedig Pozsony megyében oltatnának be magukat. Paradox módon azonban a keleti országrészhez képest Pozsony megyében az oltásra való szabad helyek gyorsabban kelnek el – írja a Denník N.

A Progresszív Szlovákia, az OĽaNO és az SaS szavazói közül több mint 60 százalék, a Za ľudí, a KDH és a Sme rodina választóinak pedig több mint fele oltatná be magát.

Az ĽSNS szimpatizánsai közül 60% utasítja el a vakcinát, hasonlóan magas ellenállás mutatkozik a Smer szavazóinak részéről is, amely vezetője, Robert Fico a héten is kijelentette, nem oltatja be magát.

A felmérés január 12. és 19. között készült, 1 005 résztvevő bevonásával.

