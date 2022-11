Az emberek 29 százaléka élne a kommunizmusban

Az AKO közvéleménykutató-ügynökség JoJ televízió megrendelésére készített felméréséből kiderül, hogy az ország lakosságának 29 százaléka még most is inkább a kommunista állampárti rendszerben élne szívesebben, a lakosok többsége, 57 százaléka van ellentétes véleményen. A megkérdezettek 24,13 százaléka nem tudott válaszolni a kérdésre. A felmérés szerint inkább idősebb személyek, a Smer, a Hlas és a Republika szavazói szeretnének a kommunizmusban élni. Ellenkezőleg a fiatalabb generáció nem vágyik a totalitárius rendszerben való életre. A felmérésben a 18 és 33 év közötti válaszadók 13 százaléka élne inkább a kommunizmusban. Ez az a generáció, amely már az 1989-es rendszerváltás után született.

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő a bársonyos forradalom évfordulója kapcsán megjegyezte, a demokrácia ugyan nem tökéletes, de nélküle nem lenne szabadságunk. „A bátor nők és férfiak által 1989 novemberében elindított békés folyamatok a kommunista rendszer bukásához vezettek” – mondta a kormányfő, hozzátéve: a következő generációk számára ennek köszönhetően olyan lehetőségek váltak elérhetővé, amelyekről az emberek korábban nem is álmodhattak. Heger szerint most is komoly próbatétel előtt állunk, a tét pedig az ország jövője. „Bízok benne, hogy az ország nem kerül vissza a Smer és a Hlas embereinek kezébe. Már csak a 33 évvel ezelőtt a tereken békésen tüntető emberek iránti tiszteletből. Ők hittek a szabadságban. Abban a szabadságban, amelyet nehéz megszerezni, ám nagyon könnyű elveszíteni. Kérem, óvjuk a szabadságunkat” – üzente a miniszterelnök.