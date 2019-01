Az autóipar repíti az országot

Szlovákiában tavaly összesen 10 80 000 gépkocsit gyártottak, ezer lakosra számítva ez 198 gépkocsi. Az ország ezzel ismét megőrizte világelsőségét, mindezt úgy, hogy a negyedik autógyár, a nyitrai Jaguar Land Rover még nem indította be teljesen a gyártást. Rekordévet zárt a nyagyszombati PSA Peugeot Citroën és a zsolnai Kia is, mindkét gyárban tavaly gyártották le a hárommilliomodik autót. A francia gyártó már közölte, hogy összesen 352 007 gépkocsit gyártott 2018-ban Nagyszombatban, a maradék három márka még titokban tartja a pontos gyártási számokat. A Kia és a Volkswagen csak néhány hét múlva jelenti be hivatalosan az információkat, a Jaguar pedig egyelőre hallgat ezekről az adatokról. Az autógyártás jelenleg az ország ipari termelésének 46,8 százalékát, exportjának pedig 35 százalékát teszi ki. „Az elmúlt év eredményes volt, másrészt nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez nem tart örökké, mert az autóipar komoly változások előtt áll. Egyre nagyobb a nyomás a környezetbarát technológiák, az alternatív meghajtás alkalmazására, s emiatt az egész ipar megváltozik” – mondta tegnap Alexander Matušek, a Szlovák Autóipari Szövetség (ZAP) elnöke. Figyelmeztetett, hogy a kormánynak stabilizálnia kell a vállalkozói környezetet, és meg kell akadályozni, hogy a parlamentben oly gyakran és szakmai párbeszéd nélkül módosítsa a törvényeket és előírásokat. Emellett jobban kell támogatni azokat a kutatóintézetek, amelyek az alternatív meghajtási technológiákkal foglalkoznak. „Nem dőlhetünk hátra azért, mert most itt van négy autógyár. Ugyanolyan gyorsan távozhatnak, mint amilyen gyorsan idejöttek. Már most látni, hogy a nagyberuházások elkerülik az országot. A BMW Magyarországot választotta, nagy elem- és akkumulátorgyárakat építettek Lengyelországon, Magyarországon és Csehországban, de hozzánk nem jött ilyen cég, ami nagy probléma” – mondta Matušek.

Az autógyártók legnagyobb problémája tavaly a munkaerőhiány volt, szerinte ezt részben már sikerült orvosolni azzal, hogy egyszerűsítették a külföldiek munkavállalását, a gyárak így további ukrán és szerb vendégmunkások alkalmazására készülnek.

Még több munkás alkalmazására készülnek az autógyártók

Tavaly is rekordévet zártak az autógyártók, s nagy valószínűséggel ez idén sem lesz másképp, a nyitrai Jaguar Land Rover gyártási kapacitása ugyanis fokozatosan emelkedik; a tervezett évi 150 ezer legyártott gépkocsit még idén minden bizonnyal nem fogják elérni.

Pozsony. Tegnapig csak a nagyszombati Peugeot Citroën hozta nyilvánosságra a tavalyi gyártási adatokat, melyek szerint egy év alatt 352 007 autót gyártottak le, együtt a hárommilliomodik autóval, amely egy Citroën C3 modell volt. A Volkswagen és Kia csak később hozza nyilvánosságra az adatokat, a Jaguar Land Rover pedig idén nem teszi közzé ezeket az információkat, különös tekintettel arra, hogy a gyártás a nyitrai üzemben csak tavaly ősszel indult el. Jelenleg 1500 alkalmazottja van az indiai kézben levő brit cégnek, 2020-ig 2800-ra bővítik az alkalmazottak számát. Ugyanúgy a nagyszombati PSA Peugeot Citroën is több alkalmazottat akar felvenni, mindezt azért, mert egy új modell gyártását kezdik meg Nagyszombatban. „Bővebb részleteket nem árulhatok el, de ha semmi különös nem történik a piacon, a gyártási kapacitást növelni fogjuk” – nyilatkozta a gyár szóvivője, Peter Švec. A négy autógyártó összesen közel 25 ezer embert foglalkoztat, ebbe nincsenek beleszámítva az ügynökségi alkalmazottak és azok az emberek, akik a beszállító cégekben dolgoznak országszerte. A legnagyobb munkáltató továbbra is a Volkswagen, amelynek 13 700 alkalmazottja van. „2017-ben az autóipar közvetlenül összesen 154 ezer embert foglalkoztatott. Biztos vagyok benne, hogy tavaly még enné is sokkal többet, de pontos adatokat nem tudok elárulni, a Szlovák Statisztikai Hivataltól még nem kaptuk meg az összesítést” – mondta Alexander Matušek, a Szlovák Autóipari Szövetség (ZAP) elnöke.

Tavaly a munkaerő hiánya volt az autógyártók számára a legégetőbb probléma. A kormány módosította a vonatkozó jogszabályokat, így január 1-től lényegesen egyszerűsödött az Európai Unión kívüli országokból érkező munkások alkalmazása. Ezt leginkább a Volkswagen fogja díjazni, amely már tavaly tavasszal jelezte, hogy Szerbiában és Ukrajnában is keresnek alkalmazottakat. A nagyszombati PSA gyárban körülbelül ezer külföldi dolgozik, nagyrészt a szerbiai szlovák kisebbség képviselői. „Hatszáz szerb és négyszáz ukrán alkalmazottunk van” – mondta a gyár szóvivője, Peter Švec. Többségük azoknak a helyére lépett, akik a klasszikus műszakokról átálltak a gyárban tavaly bevezetett hétvégi műszakokra.