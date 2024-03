Toyota Corolla Cross 1,8 Hybrid: kipróbáltuk a gyengébb alapváltozatot

A Corolla Crosst 12 színkombinációban tudják elérni, a tesztautón is látható piros rubin 900 eurós többletkiadást jelent. Amit garantáltan soha nem rendelnék az autómba – annak ellenére, hogy első ránézésre jól mutat – az ülések világosszürke kárpitozása. Ezen ugyanis még a legkisebb szennyeződés és legapróbb folt is meglátszik. Bármennyire is ügyelni fognak, ugye nem kell magyarázni, hogy előbb vagy utóbb összepiszkítják, ezen a felületen pedig bizony látni is fogják a foltot.

A felszereltség

A tesztjárgányt még az 1200 eurót érő Packet Tech csomaggal is felszerelték, ami például holttérfigyelő rendszert (BSM), koccanásgátlóval kiegészített elülső és hátsó ultrahangos parkolásérzékelőt (ICS), hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszert (RCTA), elektro-mosan vezérelt (távolról is) csomagtérajtót és biztonságos kiszállást segítő rendszert (SEA) tartalmaz. Ez utóbbi egyébként a holttérfigyelő érzékelőjét használja, hogy segítsen elkerülni az olyan baleseteket, amelyek az ajtók figyelmetlen nyitásából adódnak. Ezért, ha az autó úgy érzékeli, hogy hátulról kerékpáros vagy másik jármű közelít, és van esély az ütközésre az ajtó nyitása esetén, a rendszer felvillantja a külső visszapillantó és a műszeregység irányjelzőjét, valamint hangjelzéssel is figyelmezteti az utasokat.

A Corolla Crosshoz már alapban rendkívül gazdag felszerelést kapnak: például 12,3 colos digitális műszeregységet, elektromosan vezérelt és fűtött külső visszapillantókat, hátsó parkolókamerát, LED-es fényszórókat, a multimédia rendszer 10,5 colos érintőképernyőjét, amely alkalmas az Apple CarPlay, valamint az Android Auto alkalmazások vezeték nélküli csatlakoztatására, vagy a T-Mate asszisztens rendszerek legtöbbjét, beleértve az adaptív sebességtartót.