Renault Arkana: megérkezett Szlovákiába a francia újdonság

Pozsony | Lehet, nem is hallottak még erről az autóról, pedig már Szlovákiában is elérhető. Egyesek poén szintjén a népies BMW X4-nek hívják, pedig jelen esetben többről van szó, mintsem feltűnési viszketegségről. Az Arkana tényleg praktikus SUV, nagy, több mint 500 literes csomagtérrel.

Azt, hogy mennyire szokatlan látványnak számít a szlovákiai utakon, a járókelők és sofőrök tekintetei is igazolták. Sokan megfordultak a járgány után, még a parkolón is ketten leszólítottak, hogy megkérdezzék, tulajdonképpen milyen autóról van szó. Hát kérem, aki nem látná az autó orrán a hatalmas Renault jelet, a hátán pedig a nagy Arkana feliratot, annak elárulom: ez a Renault Arkana.

Az autógyártók és forgalmazók lassan próbálnak visszatérni a normális kerékvágásba, tesztelik, hogyan lehetne ismét sajtóbemutatókat tartani, találkozni az újságírókkal. A Renault múlt heti sajtórendezvénye ennek mintapéldája. A sajtótájékoztatóra csak hat újságíró kapott meghívást. Egyesével ültünk az új Arkanákban egy színpad és nagy képernyő előtt, így figyeltük a sajtótájékoztatót. A felszólalók beszédét egy külön rádióállomáson hallgathattuk, s ha valaki kérdezni akart, annak elég volt villognia a fényszórókkal, mire a hosztesz odahozta a mikrofont az autóhoz.

Akinek egyébként valami dereng az Arkana hallatán, lehet, épp a járgány oroszországi változatára gondol, amely a Duster futóművére épült. Ennek az általam tesztelt, európai piacra szánt modellnek az alapja a modernebb CMF-B platform. Ennek előnye, hogy nagy, 4568 mm-es, így az autóba a modernebb hibridmotorok is elférnek.

Az Arkana motorkínálata csak három négyhengeres benzines erőforrásból áll, egyiket sem lehet manuális váltóval kombinálni. Én a gyengébb, 103 kW (140 LE) teljesítménnyel rendelkező változatot kaptam kezem ügyébe, hétgangos, dupla kuplungos EDC-váltóval. A motornak egy 12 voltos mild-hybrid (a Renault szakzsargonjában micro-hybrid) technológia segít. Később piacra kerül egy erősebb, 118 kW (160 LE) teljesítménnyel bíró motor is.

Lehet, nem tudták, de az európai piacra szánt Arkanát a dél-koreai Buszanban gyártják. Év végéig a modellt 23 országban fogják világszerte bemutatni, köztük Ausztráliában is.

Az Arkana nagy, 513 literes csomagteret rejt magában - A szerző felvétele

Ami a dizájnt illeti, a kupé-szerű SUV forma nekem nagyon tetszik, különösen ebben a kivitelezésben és színkombinációban. A prémiumkategóriás modellhez viszont nem csak a formája miatt hasonlít. A hátsó üléseken sajnos az Arkana esetében is nagyon kevés hely van fejmagasságban. Én 178 cm magas vagyok, s bár a fejem nem ért még a plafonhoz, már nagyon szűkösen éreztem magam. Térdmagasságban viszont az autó a hátsó üléseken is nagyon tágas.

Az Arkana csomagtere 513 literes rakodóteret kínál, így a kétgyermekes családok sem panaszkodhatnak – ezzel a C-SUV szegmens három legnagyobb csomagtere közé sorolandó. Tény, hogy a csomagtér dupla padlójából a nyáron érkező full-hybrid változat majd valamit elvesz, de az így megmaradt 480 liter is az adott kategória legnagyobb csomagterének számít majd. Az ülések támláit a csomagtérből is le lehet hajtani. Az utastérben 16 rekeszt találnak, melyek összesen 26 liter rakodóteret kínálnak.

Az Arkana így első benyomásra nagyon kényelmes és tágas autó. Jól elnyeli az utak egyenetlenségeit, egyszerűen jó vezetni. Kicsit szoknom kellett, hogy a gázpedál reakciója nem azonnali, a vártnál kicsit jobban kell letaposni, hogy megérkezzen a reakció, a Sport-üzemmódban viszont sokkal fürgébben reagál az autó. A fogyasztásra majd a későbbi, hosszabb tesztelés során fogok koncentrálni, jelenleg az alig befutott modelleket próbáltunk.

Kétség nem fér hozzá, hogy az Arkana egy nagyon érdekes játékos lesz a piacon. Alapára 22 300 euró, de már alapban is nagyon gazdag felszerelést és hibridtechnológiát kapnak.