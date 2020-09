Ott voltunk a Škoda Octaviák új változatainak bemutatóján

Neusiedl am See | A sokat ragozott alternatív meghajtások már a Škoda járgányait is behálózták. A márka most az egyszer az Octavia különböző változatait mutatta be a szomszédos Ausztriában, s az újdonságokat szerencsénkre még azelőtt kipróbálhattuk, hogy korlátozták volna a kiutazást. Milyen az áramra és a sűrített földgázra (CNG) működő Octavia, illetve a várva várt elektromos Octavia RS iV?