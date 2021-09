Mitsubishi Eclipse Cross PHEV: már benzin nélkül is elboldogul

A Mitsubishi Eclipse Cross PHEV plug-in hybrid változatát a modell szlovákiai bemutatása során vezettem először még májusban, most viszont már a megszokott egyhetes tesztelésre is eljutott a szerkesztőségi garázsunkba. Ezalatt az idő alatt a szívemhez nőtt, talán az egyetlen dolog, amivel nem tudtam megbarátkozni, az autó ára.

A ráncfelvarráson átesett Eclipse Cross nagyon stílusos járgányra sikeredett, a felvételeken látható piros metálfényezéssel is jól mutat. A vagány külső az utastérben is megmutatkozik, a fehér bőr és a fekete műanyag kombinációja előkelő benyomást kelt. Ami viszont mindennél fontosabb, az a járgány egyedi meghajtása, ugyanis már az Eclipse Cross is besorakozott azon járgányok közé, amelyek képesek néhány kilométert tiszta árammal is megtenni. Ennek egyik alapfeltétele, hogy az autót naponta feltöltsék. A rekuperáció jelen esetben nem annyira hatásos, más plug-in hybridek például az autópályán haladva sokkal gyorsabban feltöltik az elemeket, aminek köszönhetően gyakrabban rendelkezésre áll az alternatív meghajtás.

Gyorsabban tölt

Amivel teljes mértékben lekörözi a konkurenciát a Mitsubishi modellje, az például az, hogy a járgányt kétféle konnektorból is tölthetik. A CHAdeMO szabvány szerinti csatlakozásnak köszönhetően a nyilvános töltőállomásokon körülbelül 20 perc alatt elérik a 80 százalékos töltöttséget, amiről a konkurencia jelentős része csak álmodozhat. A másik csatlakozás lehetőséget ad az otthoni, normál konnektorból való töltésre is, így az autó fali töltőről 5, konnektorba dugható töltőkábellel pedig 8,5 óra alatt éri el a menetkész állapotot.

További plusz, hogy a csomagtartóban egy hagyományos 230V-os aljzatot találnak, amihez kis háztartási fogyasztói berendezéseket, így turmixgépet, kávéfőzőt, laptopot vagy tévét csatlakoztathatnak, mindezt 1500W teljesítményig. A Mitsubishi jóvoltából a járgány csomagterében egy kapszulás kávéfőző volt, amit a hosszabb tesztutak során rajtam kívül az utastársaim is külön díjaztak.



Mennyi az annyi?

Én egyetlen feltöltésre átlagban 40 kilométert tudtam levezetni tiszta árammal. A gyárilag meghatározott 45 kilométeres hatótávolságot egyszer sem tudtam megközelíteni, a korábban említett 40 kilométert viszont rendszeresen, több napon át. Ez pedig azt mutatja, hogy a járgány reális megoldást jelenthet azoknak az alternatív meghajtásra vágyó sofőröknek, akik mondjuk nem tesznek meg naponta 40 kilométernél hosszabb utat. Ilyenkor az autó üzemanyag-fogyasztása nulla, vagy csak nagyon minimális, és az is csak akkor, ha valamilyen oknál fogva aktiválódik a belső égésű motor, jelen esetben a 2,4 literes benzinmotor.

A járgány egyébként egyenetlen terepen is megállja a helyét, ami tulajdonképpen nem is meglepő, hiszen Mitsubishiről beszélünk, amelynek több évtizedes tapasztalata van az összkerékhajtás fejlesztésében. A 4WD S-AWC összkerékhajtás állandóan elérhető, még elektromos üzemmódban is, amit ugyancsak érezni az autó stabilitásán. A rendszer intuitív, és önállóan szabályozza és első- és hátsókerék-meghajtást úgy, hogy az adott helyzetben vagy kanyarban a lehető legjobb teljesítményt generálja.

A járgány alapára 36 490 euró, a tesztelt modell ára 45 390 euró. Ehhez hozzá kell számolni a metálfényezésért fizetendő 800 eurót, az extra felszerelést (például a nyitható tetőablakot), melynek ára elérte a 4768,40 eurót. Mindezzel együtt a tesztelt példány ára nem egész 51 ezer euró. Az összeg láttán kicsit elszédültem, másrészt viszont meg kell hagyni, hogy mindezért egy nagyon jó minőségű, tetszetős, kényelmes családi SUV-t kapnak, melynek az egyik legnagyobb előnye, hogy benzin nélkül is elboldogul.