Hamarosan lerántják a leplet a vadonatúj Renault Masterről

Az új Renault Master a furgonok új generációjának úttörője lesz, amely hatékonyabb, 100%-ban csatlakoztatható és innovatív. Ezt az új modellt az optimális kihasználtságra tervezték, amely lehetővé teszi, hogy messzebbre jusson, miközben kevesebbet költ, és alkalmazkodik az aktuális igényekhez. Az Aero kialakításának és új fékrendszerének köszönhetően az új Renault Master az elektromos változat esetében 21%-os, az ICE változat esetében pedig 1,5 l/100 km-es fogyasztáscsökkenést tesz lehetővé az előző generációhoz képest. A korábbi generációkhoz hasonlóan a franciaországi Batilly gyárban készül, ahol a létesítményeket is átalakították az új és innovatív gyártás érdekében.

Azt, hogy az elektromos meghajtás már a furgonok világában is meghonosodott, a Renault haszongépjárművei is igazolták. Ennek jó példája a Kangoo Van E-Tech, amely idén a szerkesztőségi garázsunkban is megfordult. Az autó 45 kWh kapacitással rendelkező elemmel volt felszerelve, ami a gyári adatok szerint 300 kilométeres hatótávolságra elegendő. A gyakorlat viszont igazolta, hogy a reális érték inkább 250 kilométer környékén mozog, telepakolt autóval viszont inkább csak 200 kilométeres hatótávolságra kellene számítani. Az egyhetes tesztelés során 14,3 kWh átlagfogyasztást mértem, ami nagyon jó érték. Az Open Sesame by Renault megoldásnak köszönhetően egyébként az autóból hiányzik a B oszlop.