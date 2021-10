AdBlue-hiány: az állam már közbelépett, pánikra állítólag nincs ok

Ahogy arról hétfőn tájékoztattunk, a rendkívül drága földgáz miatt kénytelen volt korlátozni a gyártást a vágsellyei Duslo vegyi üzem, amely egyben Európa legnagyobb AdBlue gyártója. Új megrendeléseket már nem fogadnak. Mivel Európa második és harmadik legnagyobb üzeme is korlátozta vagy már le is állította az AdBlue gyártását, az adalékból hamarosan hiánycikk lehet.

Megtiltott export?

A lehetséges válsághelyzetre már a szlovák gazdasági minisztérium is reagált. Richard Sulík gazdasági miniszter utasítására az Állami Tartalékalap 500 ezer liter AdBlue-t fog felvásárolni. A minisztérium a Pravda napilap értesülései szerint a ugyanakkor megegyezett a gyártókkal és forgalmazókkal, hogy az adalékot kizárólag szlovákiai fuvarozóknak árulják. Egyelőre nem tudni, hogy az állam teljesen megtiltja-e az AdBlue árusítását.

Miért nincs ok pánikra?

A fővárosban ma véletlenszerűen meglátogattunk öt benzinkutat, s ebből három helyen már elfogyott az adalék. A benzinkutak alkalmazottai szerint érezhető, hogy megnőtt az adalék iránti kereset, s az emberek a megszokottnál többet vásárolnak belőle.

Tagadhatatlan tény, hogy az AdBlue már most hiánycikknek számít, a modern dízelautók tulajdonosainak így sem kellene pánikba esniük. Elsősorban azért, mert egy átlagos személyautóban az AdBlue tartály térfogata 13–19 liter körül mozog, ami nagyjából 15–20 ezer kilométer megtételére elegendő.

A forgalmazók ráadásul egy konkrét gyártó kiesése után megpróbálnak más beszállítókat találni, és pótolni a kiesést. Kérdés, milyen áron. Ha az AdBlue-ból ugyanis komoly hiánycikk lesz, mert az emberek elkezdik pánikszerűen felvásárolni a tartalékokat, akkor az adalék ára is megemelkedhet. Már most biztos, hogy a legnagyobb problémája az autóbusz-társaságoknak és teherfuvarozóknak lehet.

Még két hét

Michal Humeník, a SAD Dunaszerdahelyi Közlekedési-vállalat (SAD)igazgatója lapunknak elmondta, a társaságnak már csak két hétre elegendő AdBlue tartalékai vannak. „Az összes autóbuszunk használja az AdBlue-t, ha elfogy, befejeztük, a közlekedés leáll” – mondta Humeník. Emlékeztetett, hogy a fuvarozók ebből a szempontból sokkal rosszabb helyzetben vannak, ugyanis míg a személyautókban szerinte az AdBlue használatát szabályozó szoftver kikapcsolható, addig a buszokban nem.

Ez viszont csak elméleti szinten igaz, ugyanis a szoftver egyszerű kikapcsolására a személyautókban sincs lehetőség, a gépjármű teljes szoftverét át kellene állítani, ez pedig minden egyes autónál kivitelezhetetlen lenne. Ráadásul ezt az állítás az egyszer ű sofőrök értelemszerűen nem tudják elvégezni, ám még nagyon sok szervizben sem tudják kivitelezni a beavatkozást.