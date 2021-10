Itt a dízelautók rémálma: fogytán az AdBlue-adalék

Hatalmas probléma elébe néznek a dízelautók tulajdonosai, Európában rövidesen elfogyhat az AdBlue-adalék. Ennek gyártói a drága földgáz miatt vagy korlátozták a termelést és nem fogadnak új megrendeléseket, vagy már le is állították a gyártást.

Pozsony | Hatalmas probléma elébe néznek a dízelautók tulajdonosai, Európában rövidesen elfogyhat az AdBlue-adalék. Ennek gyártói a drága földgáz miatt vagy korlátozták a termelést és nem fogadnak új megrendeléseket, vagy már le is állították a gyártást.

Aki úgy érezte, hogy az autóipar legnagyobb problémája a félvezetők hiánya, és hogy nem történhet rosszabb annál, mint hogy az új autóra már gyakran egy évig is várni kell, az nagyot tévedett.

Az aktuális probléma leginkább a dízelautók tulajdonosait érinti: Európában fogytán vannak az AdBlue-készletek, az adalék gyártását pedig jóformán leállították. Lehet, kevesen tudják, hogy az AdBlue legnagyobb termelője Európában a vágsellyei Duslo, amely ugyancsak kénytelen korlátozni a gyártást.

Közbelép az állam

Múlt héten derült ki váratlanul, hogy a rendkívül magas földgázárak miatt nem fogadnak több megrendelést a vágsellyei Duslo vegyi üzemben. Ez a dél-szlovákiai cég az ország egyik legnagyobb földgázfogyasztója. A probléma súlyát Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter is vázolta, jelezve, a Duslo leállítása Európa-szerte gondot okozhat. „A Duslo az AdBlue legnagyobb előállítója Európában. A második legnagyobb Németországban már elkezdte korlátozni a gyártást, a harmadik legnagyobb Lengyelországban pedig ugyancsak leállította a gyártást” – tette hozzá a miniszter, aki szerint az adalék készleteivel a következő hetekben valóban hatalmas problémák lehetnek. Sulík szerint az sem kizárt, hogy az állam közbelép, és megtiltja az AdBlue exportját.

Mire kell az AdBlue?

Az adalék egyik legfontosabb szerepe az, hogy csökkentse a legmodernebb dízelmotorok károsanyag-kibocsátását. Az AdBlue-t az Euro 5 és ettől magasabb szabványnak megfelelő dízelmotorokban használják. Az AdBlue folyadék egy úgynevezett szelektív katalitikus reakció során ammóniává alakulva szinte teljes mértékben vízgőzzé és ártalmatlan nitrogénné formálja a kipufogógázban található ártalmas nitrogén-oxidot. Azok az erőforrások, amelyek AdBlue-t használnak, az adalék nélkül nem működhetnek.

„Ha ez a folyadék nem lesz, akkor valószínűsíthető, hogy minden Euro 5 és ettől magasabb besorolású motor, amelynek működéséhez szükséges az Ad-Blue, leáll” – tájékoztatott a Duslo vezérigazgatója, Petr Bláha azzal, hogy a probléma nemcsak a személyautókat, hanem a teherautókat és autóbuszokat is érinti. Elmondása szerint a gyártást az üzemben egyelőre nem állították le, de új rendeléseket már nem fogadnak.

Petr Bláha, a Duslo vezérigazgatója szerint múlt héttől már nem tudnak új megrendeléseket fogadni - TASR-felvétel

Probléma a földgáz

Mint ahogyan arról múlt héten tájékoztattunk, a cégeknek a növekvő energiaárak okoznak fejtörést. „Az emelkedő árak felszámolják a nagy gyárakat, negatívan érintik az egyéni vállalkozókat és végső soron a polgárokat is. Az államnak van lehetősége kompenzálni a villamos energia és a gáz árának drámai emelkedését. Azonban az energia- és szabályozási politika Szlovákiában, de az EU-ban sem megfelelő, ezen a területen a lehető leghamarabb változtatásokat kell bevezetni” – figyelmeztetett a múlt héten Vladimír Soták, a Klub 500 elnöke. A Duslo a magas földgázárak miatt nem tud több megrendelést fogadni, ám az energiaárak más gyáraknak is problémákat okoznak. A vasötvözeteket gyártó árvai kohászati üzem, az OFZ néhány napja jelentette be, hogy kénytelen a hét kemencéje közül négyet leállítani, mert a drága villamos energia miatt nem éri meg termelnie.