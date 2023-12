A Renault Espace családi SUVtechnikája bonyolult, ám hatékony

Megértéssel

Az autó meghajtásáról egy modern háromhengeres, 1,2 literes motor gondoskodik, melynek 130 lóereje csak részben járul hozzá az összteljesítményhez. Az erőforrást még kisegíti a 68 lóerős elektromotor és a 34 lóerős indítógenerátor, amelynek egy fontos funkciója van az autóban. Ez pedig a Smart multimode váltóval és annak szerkezeti felépítésével van összefüggésben. Ez ugyanis kihagyta a két legalacsonyabb sebességfokozatot (az autó mindig tisztán árammeghajtással indul), de a klasszikus súrlódótárcsás tengelykapcsolókat is. Ezeket a könnyebb, ám tartósabb fogaskerék-tengelykapcsolók helyettesítették, amelyek pontos működéséről az indítógenerátor gondoskodik. Ennek az innovatív megoldásnak köszönhetően sok mechanikus alkatrészt lehet kispórolni az autóból, ám a fejlesztők részéről rendkívül precíz munkára, a sofőrök részéről pedig nagyobb megértésre van szükség.

A váltó ugyanis a klasszikus motor négy sebességfokozatához még két elektromosat is párosít. Az autó mindkettőt kombinálhatja ki- és bekapcsolhatja, amivel akár 15-féle meghajtási lehetőséget tesz elérhetővé. Azt, hogy mikor melyik kombináció kapcsol be és miért, hosszasan lehetne taglalni, én viszont most inkább a gyakorlati tapasztalatokra összpontosítanék.