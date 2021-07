Akadály az elektronikus váróterem?

A pozsonyi Nemzeti Futballstadionban (NFŠ) vasárnap és hétfőn azokat a személyeket is beoltották, akiknek nem volt előzetes időpontjuk az oltásra. Az érdeklődés hatalmas volt, a két nap alatt több mint 2200 regisztrálatlan személy kapta meg a vakcinát. A megyei önkormányzat szerint ezen a hétvégén megismétlik az akciót. - TASR-felvétel

Pozsony | A szlovák fővárosban továbbra is jól halad a lakosság átoltása, és bár az utóbbi napokban csökkent az érdeklődés, az elektronikus váróterem megkerülésével a szakértőknek több ezer embert sikerült rávennie a vakcina beadatására.

A legfrissebb átoltottsági adatok alapján Szlovákiában a teljes lakosság körülbelül 38 százaléka kapta meg a koronavírus elleni vakcinák első dózisát, a második adagot pedig a lakosság mintegy 30 százalékának sikerült beadni. Ahogy arról többször is beszámoltunk, az egyes régiók átoltottságában hatalmas a különbség. A legjobban egyértelműen Pozsony és környéke áll, viszont a keleti országrész, azon belül pedig főként a vidéki régiók jócskán el vannak maradva.

A szakértők körülbelül augusztus közepére vagy szeptember elejére datálják a harmadik hullám felerősödését, így az embereknek körülbelül másfél hónapjuk maradt arra, hogy elősegítsék a járványhelyzet enyhe lefolyását.

Az oltási kedv országos szintű megnövelésével próbálkozik az egészségügyi minisztérium. Ennek eredményeként született meg az a megosztó döntés, hogy a beoltottaknak sok esetben nem lesz szükségük PCR-tesztre, a nem beoltottaknak azonban igen (és ezt ráadásul saját zsebből kell megtéríteniük).

Nyílt nap

Az oltás beadatására buzdítja a lakosságot Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere is. Szlovákiában feltehetően ez az egyetlen város, amely még a harmadik hullám megérkezése előtt elérheti a 75 százalékos átoltottságot. Alexandra Bražionvá szerint legalább ennyi embert kell beoltani ahhoz, hogy a főváros a járvány kellős közepén is viszonylag szabadon működhessen, és ne kelljen újra szigorú óvintézkedéseket hozni.

Az oltási hajlandóság a fővárosban az átlaghoz képest magasabb volt, de az utóbbi hetekben csökkenni kezdett. Tomáš Szalay, a Pozsony Megyei Önkormányzat egészségügyi osztályának igazgatója arra lett figyelmes, hogy egyre többen nem jelentek meg arra az időpontra, amelyet az elektronikus várótermi regisztráció után kaptak. Múlt hét szombaton a regisztráltak 20 százaléka nem jelent meg az egyik vakcinaközpontban, és vasárnap délelőtt is sokan elmaradtak.

Végül Szalay úgy döntött, hogy egy rögtönzött „nyílt napot” tartanak, vagyis azokat is beoltják, akik időpont nélkül mennek az oltásra.

„Úgy gondoltam, hogy használjuk ki, ha már itt vannak az orvosok, a nővérek és a vakcinák”

– írta a közösségi oldalán.

Szalay kapcsolatba lépett az önkormányzat kommunikációs vezetőjével, aki Pozsony megye Facebook-oldalán tette közzé, hogy időpont nélkül is lehet menni a vakcináért. A hírt azonnal felkapta a sajtó, és vasárnap estére már közel 1000 regisztrálatlan személyt oltottak be.

„Délután kettőre kezdett megtelni a stadion előtti tér, de egészen gyorsan győztük. Az SMS-sel rendelkezők általában 5-7 percet vártak, de sokan azért, mert korábban érkeztek. Az időpont nélkül érkezőket is sikerült 30 percen belül regisztrálni. Estére ez az idő 40 percre húzódott”

– mondta Szalay.

A rögtönzött akcióval Juraj Droba, a Pozsony Megyei Önkormányzat elnöke is elégedett volt. Bejegyzésében kifejtette, hogy a stadionban található öt regisztrációs pontot nyolcra növelték, és az előre regisztráltakat külön sorba terelték, hogy nekik előnyük legyen.

„Minket ugyan megizzasztott a munka, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy abból az ezer beoltott személyből ötszázan még csak az első dózisért jöttek. Lehet, hogy más városban már volt időpontjuk, de az is lehet, hogy éppen a »last minute« ajánlatunk győzte meg őket. A kollektív immunitás az, ami kivezethet bennünket a járványból, és a megyei önkormányzat ehhez így járul hozzá. A jövő héten valószínűleg újra megcsináljuk, úgyhogy kövessenek minket”

– jelentette be Droba.

Nagy siker

A „nyílt nap” sikere után Szalayék úgy döntöttek, hogy hétfőn is oltani fogják a nem regisztrált embereket. Ezen a napon 1600 személynek kellett volna érkeznie időpontra, közülük végül 164-en nem jelentek meg. Az érdeklődés viszont ismét hatalmas volt a regisztrálatlanok részéről. A vakcinaközpontba főként 12 és 15 év közti gyerekek érkeztek, de a beoltásuk után a felnőtteknek is elkezdték beadni a vakcinákat. A nap végére több mint 1250 személyt oltottak be, akiknek nem volt előzetes időpontja. Szalay megjegyezte, ekkora érdeklődésre még ő maga sem számított, majd feltette a kérdést, hogy mi lehet a nyílt nap sikerének titka.

„Az internetes regisztráció vajon ekkora akadályt jelent? Vagy a korona.gov.sk honlap renoméja tehet róla?”

– írta a szakember.

Ezekkel a kérdésekkel megkerestük az egészségügyi minisztériumot is. Zuzana Eliášová szóvivő elmondta, a tárca értékeli az önkormányzatok és a vakcinaközpontok előrelátó és felelősségteljes hozzáállását.

Azt is megkérdeztük Eliášovától, hogy van-e értelme egyáltalán az elektronikus váróteremnek, hiszen a pozsonyi nyílt nap éppen arra világított rá, hogy az emberek jelentős része nem megy el a neki meghatározott időpontra, az előzetes regisztráció nélküli oltás iránt viszont nagy az érdeklődés. A szóvivő erre kitérő választ adott:

„Az egészségügyi minisztérium proaktívan dolgozik az újabb megoldásokon, hogyan tehetné hatékonyabbá az oltás módszereit. A végső döntések után tájékoztatni fogjuk a közvéleményt”.