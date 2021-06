Nagy változások lesznek a tesztelési stratégiában, a beoltottaknak ritkábban kell majd tesztre járni

Szlovákiában a járványhelyzet ugyan kedvezően alakul, de még mindig vannak olyan esetek, amikor szükségünk lehet egy negatív teszteredményre. Ide sorolhatjuk az egészségügyi okokból történő mintavételt, vagyis ha koronavírusra utaló tüneteink vannak, ha közvetlen kapcsolatban voltunk egy fertőzöttel, illetve ha műtétre megyünk. Ezeket a teszteket az egészségbiztosítók megtérítik.

Ezen kívül akkor is fel kell mutatnunk egy negatív tesztet, ha valamilyen tömegrendezvényre, családi összejövetelre vagy esküvőre szeretnénk menni. Utóbbi intézkedések a Covid-automata értelmében vannak érvényben. Ha a járványhelyzet a mostaninál rosszabbra fordul, akkor további helyszíneken is kérhetnek tőlünk tesztet, például az éttermekben, az edzőtermekben, a múzeumokban és egyéb helyeken is.

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, olyan módon változtatnak az ország tesztelési stratégiáján, hogy az a beoltottaknak kedvezzen. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben már nem lesz szükségük teszteredményre a védett személyeknek, ha valamilyen rendezvényre látogatnak, illetve ha valamilyen fent említett szolgáltatást vesznek igénybe.

Ezzel szemben a nem beoltott személyeknek továbbra is fel kell mutatniuk egy negatív PCR-teszteredményt, ráadásul ezeket az embereknek saját zsebből kell majd megtéríteniük. Az egészségügyi okokból vett mintákat a biztosítók továbbra is kifizetik, függetlenül attól, hogy védett személyről van-e szó, vagy sem.

Ki számít védettnek?

Az egészségügyi minisztérium azt is meghatározta, hogy ki számít védettnek. Ezek közé tartoznak azok a személyek, akik már megkapták az oltás második dózisát, és a vakcina beadatása után eltelt 14 nap (a Johnson&Johnson készítményénél természetesen az első és egyetlen dózis után kell eltelnie 14 napnak). Védettek továbbá azok, akik az utóbbi 180 napban átestek a megbetegedésen, megkapták az oltás első dózisát, és már eltelt 14 nap.

A tárca emellett változtatott a mintavételi pontok működésén is. Július 1-től már csak 120 ilyen állomás fog működni az országban, és csakis PCR-teszteket fognak végezni. Szükség esetén képesek lesznek létrehozni további 80 mintavételi helyszínt. Ide elsősorban azokat a személyeket várják mintavételre, akik egészségügyi okokból szorulnak tesztelésre, illetve akik külföldről térnek haza. Ján Mikas országos tiszti főorvos hozzátette, továbbra is ellenőrizni fogják a szennyvíz koncentrációját, hogy előre tudják jelezni az esetleges gócpontok felbukkanását.

Zöldellő térkép

A tesztelési stratégia megváltoztatása mellett az egészségügyi tárca az aktuális járványhelyzetről is beszámolt. Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője azt mondta, a trendek továbbra is kedvezően alakulnak. Ennek bizonyítéka, hogy a jövő héttől eltűnnek a narancssárga járások a regionális járványtérképről, vagyis az egészségügyi tárca már csak sárga és zöld besorolású régiókkal számol. További jó hír, hogy a zöld járások vannak többségben – hétfőtől a számuk 46-ra nő, míg a sárga járásoké 33-ra csökken.

A járások besorolása a jövő héttől Sárga járások : Bártfai, Pozsonyi (I.–V.), Nagybiccsei, Csacai, Gyetvai, Gölnicbányai, Galgóci, Homonnai, Kiszucaújhelyi, Lévai, Malackai, Turócszentmártoni, Mezőlaborci, Námesztói, Érsekújvári, Simonyi, Bazini, Rimaszombati, Rozsnyói, Rózsahegyi, Szenci, Szenicei, Szakolcai, Szobránci, Iglói, Stubnyafürdői, Turdossini, Varannói, Zsolnai.

: Bártfai, Pozsonyi (I.–V.), Nagybiccsei, Csacai, Gyetvai, Gölnicbányai, Galgóci, Homonnai, Kiszucaújhelyi, Lévai, Malackai, Turócszentmártoni, Mezőlaborci, Námesztói, Érsekújvári, Simonyi, Bazini, Rimaszombati, Rozsnyói, Rózsahegyi, Szenci, Szenicei, Szakolcai, Szobránci, Iglói, Stubnyafürdői, Turdossini, Varannói, Zsolnai. Zöld járások: Báni, Besztercebányai, Selmecbányai, Breznóbányai, Alsókubini, Dunaszerdahelyi, Galántai, Illavai, Késmárki, Komáromi, Kassai (I.–IV.), Kassa-vidéki, Korponai, Lőcsei, Liptószentmiklósi, Losonci, Nagymihályi, Miavai, Nyitrai, Vágújhelyi, Pöstyéni, Poltári, Poprádi, Vágbesztercei, Eperjesi, Privigyei, Puhói, Nagyrőcei, Kisszebeni, Vágsellyei, Szinnai, Ólublói, Sztropkói, Felsővízközi, Nagytapolcsányi, Tőketerebesi, Trencséni, Nagyszombati, Nagykürtösi, Zsarnócai, Garamszentkereszti, Aranyosmaróti, Zólyomi.

A zöld besorolás a Covid-automata legelső fokozata, ebben a fázisban a legenyhébbek a járványügyi óvintézkedések. A sárga járásokban szintén lazának mondhatók a korlátozások, legalábbis a márciusi és áprilisi lezárásokhoz viszonyítva mindenképpen. A két fázis között az alapvető különbség a tömegrendezvények létszámában rejlik. A sárga járásokban például az esküvőkön és a lagzikon beltérben 100, kültéren pedig 250 személy tartózkodhat. A zöld járásokban beltérben 500, kültéren 1000 személy vehet részt az ilyen rendezvényeken. Eltérő intézkedések vonatkoznak még az éttermekre is: a sárga járásokban beltérben legfeljebb csak 6 személy ülhet egy asztalnál (kivéve, ha a személyek egy háztartásban élnek, akkor többen is ülhetnek), a zöld járásokban viszont már nincsenek ülésrendre vonatkozó előírások.

A magyarlakta régiók többsége most is zöld besorolásúnak számít. Kivétel a Rimaszombati járás, amelyet az egészségügyi tárca ezen a héten még a sárga fázisba sorolt, de hétfőtől a javuló járványhelyzet miatt már ez a régió is zöldre vált.

A regionális járványtérkép mellett az országos mutatók is jól alakulnak. Az előző héten átlagban 59 fertőzöttet azonosítottak naponta, ami 38 százalékos csökkenést jelent a korábbi adatokhoz képest. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy a naponta elvégzett tesztek száma is fokozatosan csökken. A kórházakban jelenleg 120 olyan személyt ápolnak, akinél már kimutatták a fertőzést. Az előző héthez képest ez is csökkenésnek számít. Egyedül a reprodukciós szám tartja az előző heti értékét, továbbra is 0,8 és 0,82 között mozog. Amíg azonban ez a szám nem emelkedik 1 fölé, nem kell tartanunk a vírus terjedésének felgyorsulásától. A beoltottak száma az utóbbi hetekben jelentősen nőtt, az első dózist több mint 2 millióan, a másodikat pedig már több mint 1,5 millióan kapták meg.