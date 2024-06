A vasúttársaság kizárta, hogy a mozdonyvezető hibázott a balesetnél

„A vasúttársaság teljes mértékben együttműködik az érsekújvári baleset körülményeit vizsgáló hatóságokkal. Azt már kizárhatjuk, hogy a mozdonyvezető követett el olyan hibát, ami előidézte a balesetet” – mondta Drevický.

Leszögezte, hogy a mozdonyvezető mindenben az előírások szerint, gyorsan és szakszerűen járt el. „A kedvezőtlen körülmények ellenére, mint az időjárás következményei és a pálya karbantartása, mindent megtett, ami tőle tellett. Nem láthatta előre a helyzetet és nem is tudta megakadályozni a balesetet. Ugyanúgy szakszerűen és gyorsan járt el a Szlovák Vasúttársaság többi, vonaton tartózkodó alkalmazottja is. A lélekjelenlétüknek is köszönhető, hogy nem magasabb az áldozatok száma, és nem keletkeztek még nagyobb anyagi károk. A vonat egyetlen utasa sem sérült meg, és elszállítottuk őket az úti céljukhoz” – tette hozzá Drevický.

Jozef Ráž (Smer-jelölt) közlekedési miniszter pénteken kijelentette, valószínűleg emberi mulasztás okozta az Érsekújvár melletti balesetet. Az előzetes információk szerint a vonat olyan vágányon közlekedett, amelyet az előző napi esőzések miatt lezártak. Még folyamatban van a körülmények kivizsgálása.

A balesetben heten vesztették életüket, öten megsérültek.