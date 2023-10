A Szövetség elnöksége nem mond le

A Szövetség kedden, röviddel déli 12 óra után egy közleményt adott ki, amelyben azt írják, az év végéig megtartják a párt tisztújító kongresszusát. Erről minden bizonnyal a Szövetség elnöksége döntött hétfőn kora este. A párt alapszabálya szerint az új elnököt a Szövetség MKP-platformja jelöli.



Egyelőre nem tudni, hogy az MKP kit indít a tisztségért, illetve most még Forró Krisztián pártelnök sem jelezte, újraindulna-e a párt vezetői pozíciójáért. Közvetlenül a választás előtt a lapunknak adott interjúban elutasította, hogy válaszoljon arra a kérdésre, távozik-e a Szövetség éléről, ha pártja a parlamenten kívül marad. De a választás után sem akart erről nyilatkozni.



Vasárnap hajnalban, a választási eredmények nyilvánosságra kerülésekor azonban Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke, a személyes véleményének hangot adva, arról beszélt, a párt elnökségének le kellene mondania. A korábbi választások alkalmával, amikor az MKP nem jutott a parlamentbe, az aktuális elnök mindig lemondott, 2020-ban, a Hídnak a törvényhozásból való kiesésekor pedig Bugár Béla pártelnök a választás másnapján bejelentette távozását.



A Szövetség a keddi közleményében a mostani választási eredmény kapcsán „történelmi eredményről” beszél. Kiemelik, több mint 130 ezer szavazatot kaptak, a választóiknak megköszönték a bizalmat. „Ám a sikerhez ez sajnos kevés volt” – szögezik le. A párt szerint a balsikerük oka, hogy a déli régiókban alacsonyabb volt a választási részvétel, mint az országos átlag, de a közvélemény-kutatókat és a médiát is okolják.



Ahogy arról beszámoltunk, a magyarországi kormánymédiát, így pl. az M1-es hírcsatornát a szlovákiai magyarok 13,3 százaléka nézi azért, hogy innen tájékozódjon. Illetve arról is írtunk, hogy az Adapt Institute kutatása szerint a magyar kormányhoz közeli magyarországi médiumok Robert Ficót gyakran erős vezetőként, a stabilitás zálogaként ábrázolják, míg a politikai botrányairól egy szót sem ejtenek. A parlamenti választás részletes eredményeiből pedig az látszik, hogy a Smer a déli járások túlnyomó többségében győzelmet aratott, de a Dunaszerdahelyi járásban, ahol a Szövetség volt az első, Robert Fico pártja 2020-hoz képest megháromszorozta az támogatottságát. A Komáromi járásban, ahol szintén Forróék végeztek az első helyen, a Smer a 2020-as eredményének több mint dupláját érte el.