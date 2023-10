A déli régiókban a Smer már a Szövetség sarkában van

A smeres magyarok

Ahogy azt már feljebb is írtuk, a Smer a magyarlakta régiókban is jelentős támogatottságot szerzett. Robert Fico pártja azonban nemcsak a déli járások szlovák többségű településein, hanem a túlnyomórészt magyarok lakta városokban és főleg a falvakban is komoly támogatóbázisra talált. Ez utóbbira példa a magyar–szlovák határon elterülő Medve (Medveďov) község. A nagyjából ötszáz lelkes településen 17 százalék alatt van a szlovákok aránya, a Smer mégis 22,38 százalékot szerzett, amivel a Szövetség után a második legtámogatottabb párt a községben. Hasonló a helyzet a közeli Szap (Sap) és Kulcsod (Kľúčovec) településeken is. Mindkét faluban nagyobb arányban szavaztak a polgárok a Smerre, mint amilyen a szlovák nemzetiségű helyi lakosság aránya. Akkor is kiugró eseteket láthatunk, ha az abszolút számokat nézzük. Például a nyolc és fél ezres Nagymegyeren ugyan a Szövetség nyert (55,07 %, 1812 voks), de a városban a Smer szerezte meg a szavazatok 17,9 százalékát (589 voks), amivel itt is a második legtámogatottabb politikai szubjektum. Dunaszerdahely városában 1295 választó, Somorján 1035 választó szavazott a Smerre. Robert Ficóéknak Komárom városában 2338 választója van, de Ógyallán is akadt 634 személy, aki a Smerre szavazott. A Felső-Csallóköztől Komáromig terjedő tömbmagyar régióról összességében elmondható, hogy sok olyan településen, ahol a Szövetség nyert, a második helyezett rendre a Smer lett. Ezt csak aláhúzza, hogy a Dunaszerdahelyi járásban összességében a Smer 13,27 százalékos (8282 voks) és a Komáromi járásban a 14,12 százalékos (6441 voks) eredményével a második legtámogatottabb párt a Szövetség előtt. Ez az adat annak tükrében még érdekesebb, hogy a 2016-os választáson Ficóék az egész Dunaszerdahelyi járásban 2871 szavazatot kaptak, ami mindössze 5,17 százalékos eredménynek felel meg. 2020-ban pedig csak 3,97 százalékot fogtak (2473 voks). A Komáromi járásban 2016-ban 9,6 százalék, 2020-ban 6,23 százalék volt a Smer támogatottsága.