Fico pozitív szereplőként tűnik fel a magyarországi kormányközeli lapoknál

Az Adapt Institute szerdán ismertette a legfrissebb kutatását, amelyben a szlovákiai magyarok médiafogyasztási szokásait vizsgálták. Az elemzés kidolgozásában többek közt részt vett a Political Capital kutatóintézet és az AKO közvélemény-kutató ügynökség is.

A kutatás első részében az elemzők arra voltak kíváncsiak, milyen hírek jelennek meg a magyarországi kormányközeli médiában a közelgő szlovák parlamenti választásról, illetve azt is vizsgálták, hogy a magyar kormány kedvelt narratívái milyen formában jelennek meg a szlovákiai magyar lapoknál.

Az adatgyűjtés 2023. március 1. és július 15. között zajlott, 16 portál cikkeit ellenőrizték. Közülük 8 magyarországi portál volt, amelyeket az Adapt Institute kormányközeliként definiált (blikk.hu, hirado.hu, index.hu, magyarnemzet.hu, mandiner.hu, origo.hu, pestisracok.hu, ripost.hu). A másik csoportot 8 szlovákiai magyar nyelvű hírportál adta, amelyek közül a kutatók szerint ötöt különféle szálak fűznek a magyar kormányhoz (ma7.sk, körkép.sk, hírek.sk, felvidek.ma, piros7.es), három pedig független (ujszo.com, napunk.dennikn.sk, parameter.sk).

Az elemzésben összesen 843 cikket és bejegyzést vizsgáltak.

Fico mint „jófiú”

Ami a magyarországi portálok tevékenységét illeti, az elemzők szerint általánosságban elmondható, hogy nem szentelnek kiemelten nagy figyelmet a közelgő szlovákiai parlamenti választásnak, ami nem is annyira meglepő, hiszen ezek a sajtótermékek elsősorban a magyarországi publikumot célozzák. Az említett 8 portál közül 2-nél figyeltek meg intenzívebb érdeklődést, mégpedig a Mandinernél és az Indexnél, de még ez is elhanyagolhatónak mondható.

Ami azonban az összes portálnál megfigyelhető, az Robert Fico pozitív színben való feltüntetése.

„Vitathatatlanul a magyar kormány kedvence. Mindig úgy ábrázolják, mint a »legnagyobb párt vezetőjét«, a »stabilitás zálogát« és a »hagyományos értékek védelmezőjét«, míg az előző években történt botrányairól sosem tettek említést”

– olvasható az elemzésben.

Emellett a Fico által terjesztett narratívák is teret kapnak a magyarországi portálokban, például azzal kapcsolatban, hogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök és Ódor Lajos miniszterelnök Soros György amerikai üzletember ügynökei lennének. Ezeket az állításokat mind az államfő, mind a kormányfő kategorikusan elutasította.

Fico személye mellett két olyan téma kapott nagyobb figyelmet a magyarországi kormányközeli lapoknál, amelyek kapcsolódnak a szlovákiai választáshoz: az egyik a Szövetséget érintő hírek, azon belül is Gyimesi György személye, a másik pedig Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde, amely nemzetközi diplomáciai botrányt váltott ki.

Kormányközeli témák

Az elemzők továbbá leszögezték, hogy a magyar kormány kedvelt témái nagy teret kapnak a szlovákiai magyar médiumokban is, főként azokban, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak az Orbán-kabinethez. Példaként említették a genderrel kapcsolatos témakört. Mint mondták, a Piros7es nevű portál emlékeztet leginkább azokra a sajtótermékekre, amelyek Magyarországon a kormány befolyása alatt állnak. Ez abban is megnyilvánul, hogy sok cikket egyszerűen csak átvesznek a Manindertől, az Origótól vagy a Pesti Srácoktól. A Ma7 esetében szintén gyakran emlegetik a liberalizmust, a woke ideológiát, a Nyugatot hibáztatják szinte mindenért, illetve az LMBTQ-témakört is gyakran tematizálják. Ehhez képest a Körkép cikkei főleg szlovák belpolitikai viszonylatban foglalkoznak a gendertémával.

A gyakran tematizált narratívák között szerepel még az orosz–ukrán háború, illetve az azzal kapcsolatos szankciók, valamint a bevándorlás is. Az elemzők szerint gyakran előfordul, hogy a felsorolt témáknál különféle dezinformációs narratívák is felbukkannak.

Az elemzés további részeivel a következő napokban bővebben is foglalkozunk.