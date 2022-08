A Szövetség csak másfél napot hagyott magának a Nagyszombat megyei jelöltállításra

Nagyszombat megyében augusztus 29-én, azaz jövő héten hétfőn reggel ül össze a Szövetség Kerületi Tanácsa, amely a megyefőnöki pozícióért indított jelölt személyéről dönt. Mindezt annak ellenére, hogy augusztus 30-án éjfélkor lejár a jelöltállítás határideje. Eredetileg is a határidőhöz nagyon közel, augusztus 26-án, azaz most pénteken tartották volna a jelöltállító testület ülését.

Utolsó pillanat

Fenes Iván (MKP-platform), Bős polgármestere, a Szövetség dunaszerdahelyi járási szervezetének elnöke lapunknak elmondta, azért halasztották a legutolsó pillanatra az ülést, mert egyes tagoknak a korábbi időpontok nem feleltek meg, konszenzusosan döntöttek a kérdésben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a testület csak arról fog szavazni, Berényi Józsefet, a Szövetség MKP-platformjának elnökét indítják-e Nagyszombat megye vezető tisztségéért, vagy sem. Berényi jelenleg Nagyszombat megye alelnöke. Más nevet a párt dunaszerdahelyi és galántai járási szervezete nem terjesztett a tanács elé. Ugyancsak írtunk arról is, nem biztos, hogy Berényinek megvan a jelöltséghez szükséges többsége, hiszen eddig a Híd és az Összefogás küldöttei nem álltak be mögé. Fenestől ezért azt is megkérdeztük, mi történne akkor, ha a Kerületi Tanács nem indítaná az MKP-platform vezetőjét a megyeelnöki tisztségért. „Ebben az esetben nem lesz jelöltünk” – jelentette ki Fenes azzal, hogy szerinte más lehetőség nincs. Úgy látja, a párt országos elnöksége sem tud a Kerületi Tanács helyett jelöltet állítani. Ugyanakkor hozzátette, bízik benne, hogy a megyei testület azon tagjai, akik eddig nem támogatták Berényit, meggondolják magukat. Szerinte ugyanis egyedül ő az alkalmas jelölt.

Más lehetőség?

Rigó Konrád, a Híd-platform vezetője azonban úgy látja, más lehetőségek is nyitottak még. „Amennyiben Berényi nem szerzi meg a többségi támogatást, és mivel augusztus 29-e után már nem lesz idő a járási konferenciák összehívására, a párt alapszabályával összhangban az országos elnökség jogosult jelöltet állítani” – nyilatkozta. Rigó hozzátette, ő már augusztus 6-án kérte a Kerületi Tanács összehívását, így nem futottak volna ki az időből. Arra a kérdésre pedig, hogy a jelen körülmények között a jelöltállító testület ülésén támogatják-e Berényit, úgy válaszolt, egy olyan jelöltet szeretnének, aki mögé a legtöbb ember be tud állni. „Berényi jelöltségére ezért napról napra egyre nagyobb aggályokkal tekintünk” – tette hozzá.

Korábban ugyan Mózes Szabolcs (Összefogás-platform), a párt alelnöke is jelöltette magát, de őt a párt dunaszerdahelyi járási szervezete nem hagyta jóvá. Nagy József (Összefogás-platform) pedig azt javasolta, a pártelnök, Forró Krisztián (MKP-platform) induljon a megye vezetésért. Nagy is megerősítette, ha a Kerületi Tanács nem állít jelöltet, elvben a párt országos elnöksége többségi szavazással magához vonhatja ezt a hatáskört. Itt fontos megjegyezni, hogy az országos elnökség tagjainak felét is az MKP-s tagok alkotják, így egy ilyen többségi döntés meghozása problémás lehet. Forró egyébként a jelöltségére vonatkozóan az egyértelmű állásfoglalást megkerülve úgy nyilatkozott, ezzel a kérdéssel most nem foglalkozik.

Az ügyben megkerestük Berényit is, aki annyit mondott, jogászokkal való konzultáció után is úgy látja, a Kerületi Tanács hivatott megyeelnökjelöltet állítani. Azt, hogy mi történne akkor, ha ez a testület mégsem őt jelölné, hipotetikus kérdésnek tartja, amelyre csak egy ilyen helyzet bekövetkezése esetén lehet válaszolni.