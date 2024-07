A kötelező matematikaérettségi bevezetését mérlegeli a minisztérium

Alapszintű és emelt szintű érettségi is lenne, például a műszaki egyetemekre készülő diákok választhatnák a nehezebb számtanvizsgát. „A nem szigorúan matematikai elemző gondolkodást és az analitikai készségeket is fejleszti a matematika, és ezek humán területeken is felhasználhatók” – tette hozzá Drucker.

Slavomír Partila államtitkár hangsúlyozta, hogy a kérdésben szorosan együttműködnek a szakmai nyilvánossággal, és kiemelte, hogy jobban fel kell készíteni a majdani matematikatanárokat.

A Középiskolák Diáktanácsa (ŠRSŠ) által, a minisztérium védnöksége alatt nemrég elvégzett felmérés szerint a középiskolások 84%-a ellenzi a kötelező matematikaérettségit. Kevesebben, 64,2%-nyain elleneznék az elgondolást, ha alap-, és emelt szintű érettségit is lehetne tenni matematikából. Itt a korábbi ellenzők és bizonytalankodók közül is többen igenlő választ adtak.