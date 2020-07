A kormányfő lehetetlent kér a szakdolgozatok felülvizsgálatával

Pozsony | Az oktatásügyi miniszter is elképzelhetetlennek tartja a miniszterelnök azon ötletét, hogy utólag vonják vissza a jogtalanul kiosztott titulusokat. A kormányfő ezen kívül átvizsgáltatná a hazánkban megírt összes szakdolgozatot is, ami a szakemberek szerint szintén nem reális. A házelnök plágiumbotránya nemcsak az eredetiséget vizsgáló rendszer hiányosságaira hívja fel a figyelmet, hanem a felsőoktatás más problémáira is.