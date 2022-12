A kisebbségi törvény tervezete miatt feszül egymásnak Gyimesi és a Szövetség

A párt csütörtöki sajtótájékoztatóján Forró Krisztián elnök elmondta, az évek óta készülő kisebbségi törvény javaslata gyakorlatilag elveszett a kormány bürokratikus útvesztőiben. „Bukovszky László kormánybiztos ugyan kidolgozta a javaslatot, de az a bürokrácia útvesztőiben eltűnt” – mondta azzal, hogy a javaslat előkészítésében a párt szakértői is részt vettek. Ahogy arról az Új Szó is beszámolt, az indítvány nem került be a kormány jövő évre vonatkozó jogalkotási tervébe sem. A Szövetség mindezért egy saját törvényjavaslatot dolgoz ki, amelynek alapja a kisebbségi kormánybiztos hivatalában előkészített változat lesz. „Majd pedig nyilvános vitát szeretnénk indítani” – tette hozzá. Forró szerint általános problémát jelent, hogy a kormány kisebbségekre nézve kedvező tervei nagyon gyorsan lekerülnek a napirendről.Mózes Szabolcs, a párt alelnöke a Szövetség által előkészítendő jogszabálytervezetről elmondta, ennek valamiféle nemzetiségi önkormányzatiságot tartalmaznia kell. „Hogy milyen mélységben és formában, arról még korai beszélni” – tette hozzá azzal, a javaslatot az év elején bemutatják. Arra is emlékeztetett, a kormány a programjában vállalta egy ilyen jogszabály elfogadását, a kormánybiztos által kidolgozott változat pedig már több mint fél éve elkészült. „Azóta azonban a kormányhivatal ezt blokkolja, nem nyújtotta be tárcaközi egyeztetésre” – mondta, majd azzal folytatta, szerinte a kabinet részéről a politikai szándék hiányzik ehhez. Úgy látja, a koalíció és azon belül az OĽaNO kormánypárt igyekszik magától eltolni a jogszabály elfogadásával járó felelősséget.

Gyimesi vs. Szövetség

„Nagyon sajnálom, hogy ezzel az indítvánnyal nem jöttek elő akkor, amikor az MKP 8, a Híd pedig 6 éven át kormányon volt” – nyilatkozta a Szövetség kezdeményezéséről lapunknak Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő, akit a koalíciós tanács hétfőn azzal bízott meg, hogy a kisebbségi törvény ügyével foglalkozzon. Gyimesi lapunknak korábban azt mondta, a javaslat valóban nem került be a jövő évi jogalkotási tervbe, de ez nem jelent problémát, hiszen, képviselői indítványként, enélkül is a parlament elé kerülhet. Azonban arról is beszélt, a kisebbségi kormánybiztos hivatala által kidolgozott változatot még módosítani fogják, az erre szolgáló munkacsoport már jövő héten ülésezni fog a kormányhivatalban. Ez utóbbival kapcsolatban a Szövetség elnöke most elmondta, a képviselő egyelőre még nem szólította meg a párt szakértőit, hogy vegyenek részt ebben a munkában. A Szövetség alelnöke pedig arról beszélt, ha végül ez a jogszabály csak képviselői indítványként kerülne a parlament elé, sokkal kisebb eséllyel szavazná azt meg a törvényhozás, mintha a kormány terjeszti be.

Hiányzó lista

Rigó Konrád, a Szövetség Híd-platformjának elnöke, korábbi kulturális államtitkár a sajtótájékoztatón arról beszélt, ugyan pozitívan értékelhető, hogy a tavalyi népszámlálás nemzetiségre vonatkozó első és második kérdésére érkező válaszokat a kormány összeadva szeretné értelmezni, de erre vonatkozóan fontos gyakorlati lépések hiányoznak még. „Nem hajlandóak kiadni egy egységes kormányrendeletet, amely tartalmazá az új népszámlálás nyomán frissített településlistát” – mondta arról a kormányhatározatról, amely a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló melléklet lenne. A listán szereplő településeken érvényesíthetőek a kisebbségi nyelvi jogok. Rámutatott, a kisebbségi kormánybiztos már elkészítette a frissített lista tervezetét, de a kabinet még mindig nem fogadta azt el. Mózes hozzátette, bár már majdnem egy éve érvényes az a jogszabály, amely alapján újabb kétnyelvű közlekedési táblák kerülhetnének ki, de a gyakorlatban ezek szinte sehol nem jelentek meg . „A kormányban nincs meg a koncepció és az akarat, hogy ezt végrehajtsák” – tette hozzá.