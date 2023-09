A búzatermesztők az idei év végéig megkapják a kárpótlást

Pozsony

A szlovákiai búzatermelők 15,7 millió eurós rendkívüli támogatásban részesülnek az ukrán gabonabehozatal okozta károk kompenzálására – jelentette be kedden Jozef Bíreš földművelésügyi miniszter, aki szerint Szlovákia a Kijev által indított per ellenére is kitart az Ukrajnával szemben érvényesített behozatali tilalom mellett.