10%-kal drágulhat az áram

Pozsony | Jövőre az ideinél is gyorsabb ütemben drágulhat a lakossági áramszolgáltatás. Az elemzők szerint egy időre egész biztosan búcsút inthetünk a viszonylag olcsóbb energiának, a jövő év elejétől akár a tizedével is többet fizethetünk a villanyért.

A Szlovákia számára is mérvadó prágai tőzsdén a villanyenergia piaci ára az idei első félévben nagyjából 28 százalékkal nőtt. Míg az év elején egy megawattóra 31,77 euróba került, ma már eléri a 40,45 eurót. „Ez jelentős drágulás, ezt már az Árszabályozási Hivatalnak (ÚRSO) is figyelembe kell vennie” – nyilatkozta Martin Semrič, a Magna Energia alternatív energiaszolgáltató portfóliómenedzsere. A fogyasztói villanyárnak azonban nem egész a felét teszi ki az áram piaci díja, a lakosságnak így nem kell attól tartania, hogy jövőre az említett 28%-kal többet kell fizetnie. Az aktuális előrejelzés azonban így sem megnyugtató. „Számításaink szerint a lakossági áram ára a jövő évtől 10 százalékkal nőhet, ha nem csökkentik az áramszolgáltatásra rakódó egyéb terheket” – mondta Semrič.

Az Árszabályozási Hivatal egyelőre nem kommentálja az áramszolgáltatók előrejelzéseit. „Tény, hogy a villanyenergia piaci ára az elmúlt időszakban megugrott. Szokásunkhoz híven azonban előre soha nem kommentáljuk az árszabályozás várható eredményét. Ami biztos, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fogyasztók elfogadható áron jussanak hozzá az áramszolgáltatáshoz” – nyilatkozta Radoslav Igaz, az ÚRSO szóvivője. Az áramszolgáltatás az év elején 3%-kal drágult, miközben az Árszabályozási Hivatal az idei évre megawattóránként 32 eurós piaci árral számolt.

Amiben szinte az összes elemző egyetért az az, hogy egy időre egész biztosan búcsút inthetünk az energiaárak csökkenésének. Az elmúlt években az Árszabályozási Hivatal több hullámban is csökkentette a lakossági áram- és gázszolgáltatás árát, az akkori kormányfő, Robert Fico pedig szinte mindig kiemelte, hogy ez elsősorban az ő és az általa vezetett baloldali Smer érdeme. Ha azonban megvizsgáljuk a világpiaci árak alakulását, kiderül, hogy a rezsiköltség akkor is csökkent volna, ha az elvileg független Árszabályozási Hivatal élén nem Robert Fico jelöltje áll. „A villanyenergia világpiaci ára 2011 óta folyamatosan csökkent” – mondta Marian Ponechal, a ZSE Energia elemzői részlegének a vezetője. Az elmúlt években így semmi ok nem volt az energiaárak növelésére. Tavaly azonban fordult a kocka. Ponechal a következő időszakban a világpiaci árak további növekedésére számít, amit az Árszabályozási Hivatal sem hagyhat figyelmen kívül. (mi, TASR, SITA)