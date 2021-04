A komáromi Selye János Gimnázium újabb HÓD-ítása

Idén, a már hagyománnyá vált módon, nagyobb létszámban kapcsolódtunk be az iBobor – Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny magyarországi verziójába, az e-Hód versenybe, ahol alap- és középiskolás tanulók mérhetik össze tudásukat online.

A nemzetközi Bebras, melyhez 2017-ben már közel 50 ország kapcsolódott, 2015-ben elnyerte az Informatics Europe „Best Practices in Education” díját.

A kezdeményezés alapja a dr. Valentina Dagiene litván professzor által életre keltett verseny, melynek célja, hogy rövid, gyorsan (kb. 3 perc alatt) megérthető és megoldható feladatokkal megvalósítsa az alábbiakat:

• felkeltse az érdeklődést az informatika iránt;

• feloldja az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzéseket;

• megmutassa az informatika sokszínűségét, felhasználási lehetőségeit és területeit.

A 18 feladatos és 3 nehézségi szintű (könnyű, közepes és nehéz) online verseny alatt főleg igényes, logikai feladatokkal találkozhattak diákjaink, melyek megoldására összesen 45 perc állt a rendelkezésükre.

Rendkívül fontosnak tartottuk, hogy a komáromi Selye János Gimnázium idén is a megszokott módon, nagy létszámban bekapcsolódjon a versenybe, hiszen anyanyelven megfogalmazott kérdésekkel a szokásos iBobor versenyek során nem találkoztak még diákjaink. Mivel időkorlátos versenyről beszélünk, a szlovákul megfogalmazott, kacifántos feladatok szakszerű fordítása és megértése időveszteséggel járt, ezzel szemben a magyarországi versenyen erre nem kellett külön időt fordítaniuk tanulóinknak.

A versenyben idén 249 iskola 29 341 tanulója vett részt, és büszkén jelenthetjük, hogy már az első évünktől kezdve kiemelkedő eredményt értünk el a résztvevők száma és az elért átlagos pontszámok alapján, melyet idén tovább tudtunk fokozni. Iskolánk a maga 472 nevezett tanulójával a 2. legtevékenyebb iskola lett, míg a 472 tanulónk átlagpontszáma jóval az iskolák összátlagpontszáma feletti lett.

Lehetőségeinkhez mérten az összes kiírt életkor-kategóriában indítottunk tanulókat. Így az alapiskolás tanulóink kipróbálhatták magukat éles versenyhelyzetben, míg a középiskolás tanulóink ízelítőt kaphattak az érettségi körülményekből és a valódi vizsgakörülményekből. Fontosnak tartjuk a következő években is folytatni a most elkezdett „hagyományt”, hiszen sok tanulónk rejtett tehetség, akik nem is sejtik, hogy informatikaversenyen sikeresen szerepelhetnek, de ez a verseny lehetőséget nyújt számukra megmérettetni magukat a többiekkel, sok esetben nagyon szép eredménnyel

Kimagasló eredmények az idei e-Hód versenyen: Kadét kategória, 7640 tanuló közül: Bukor Emőke Zsuzsanna (IV. N) maximális (162) pontszámmal 1. helyezést ért el. Ďurčovič Adam (III. N) 150 ponttal 4. helyezést ért el. (Ďurčovič Adam minden megválaszolt feladatra jó választ adott, és egy feladatot kihagyott, mert rossz válasz esetén pontlevonás járt volna.) Felkészítő tanár: Nagy András Junior kategória, 10 840 tanuló közül: Borváková Barbara (I. A) 130 ponttal 8. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Édes Attila

Ebben az összefoglalóban, csupán csak a top 10-ben végzett tanulókat emeltem ki, de rajtuk kívül is nagyon sokan teljesítettek átlagon felül. Gratulálunk minden diákunknak, akik megmérettették magukat ezen a nem hétköznapi versenyen. Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló lelkesedéssel és eredménnyel tudunk végezni.

Nagy András, a Selye János Gimnázium informatikatanára