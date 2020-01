Idén már két multifunkciós géppel végezhetik a hóeltakarítást Királyhelmecen

A raktárakban elegendő mennyiségű csúszásmentesítő anyagot halmoztak fel, és ha szükséges, az elhasznált mennyiséget folyamatosan pótolni tudják. Az ipari só és a kavics keverékét már tavaly is traktorra szerelhető szóróberendezéssel szállították ki. A gépparkban lévő traktorok, hóekék, munkagépek és rakodók mellé az idén két új multifunkciós gépet is beszereztek. Az egyiket a Környezetvédelmi Alap támogatásával sikerült beszerezni, a másik vételárát saját forrásból fedezik. „Ezekre a téli hónapokban hóekét, hóseprőt és kisebb sószórót tudunk felszerelni. Ezek segítségével eltakaríthatjuk a havat az utakról, járdákról és a parkolókból, nyáron pedig locsolóautóként és seprőautóként használhatjuk őket valamint kisebb aszfalthibák javítása is megoldható velük“ – tolmácsolta lapunknak Balogh Csaba szavait Leczo Zoltán, a város kommunikációért felelős szakembere.

A hivatalvezető azt is elmondta, a gépek ezen funkciói a későbbiekben – a megfelelő anyagi körülmények megteremtése után – bővíthetők. Királyhelmecen a közterület-fenntartó vállalatnak közel 30 kilométernyi városi utat kell tisztán tartania. A téli hónapokban az üzemben rendkívüli készültséget tartanak, a várost pedig havazáskor zónákra osztva tisztítják meg. A járdák tisztításában a közmunkások is részt vesznek. „A munkákat a karbantartási ütemterv szerint végezzük majd, aminek alapján prioritást élveznek azok a helyek, ahol sok ember fordul meg: a buszmegállók, az iskolák és az orvosi rendelők környéke, a lejtős utcaszakaszok és a gyalogosátkelők. Ezt követik az első osztályú utak és a mellettük húzódó járdaszakaszok. Az ütemterv alapján a lakótömbök közötti területek és a kevésbé frekventált járdaszakaszok csak ez után kerülhetnek sorra“ – zárta Leczo Zoltán.