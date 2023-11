Művileg emelnek, hogy utána engedjenek az árból?

Vajon mennyire kellett az eredeti árat túlságosan felértékelni ahhoz, hogy most 60–80%-os engedményt kínálhassanak? Jól ismertek az átragasztott árcédulák esetei, amikor az akciós árat megelőző árcédula alatt találhattunk még egy cédulát egy még alacsonyabb árral. „Sajnos vannak kereskedők, akik alkalmaznak ilyen praktikákat: először művileg megemelik az árakat, hogy később az árengedmények illúzióját kelthessék, különösen a kiárusításos akciók előtt. A fogyasztók rendszerint nem követik figyelemmel egész évben az árakat, így könnyen bedőlnek ennek az illúziónak, és ezt a szemfényvesztést részesítik előnyben az optikailag kisebb, de tényleges árengedményekkel szemben” – mutatott rá Martin Siblík marketingszakember.

A kiárusítás előtti ármódosításokat semmilyen törvény nem szabályozza, nem vonatkozik rájuk valamilyen minimális vagy maximális időbeli és százalékbeli limit, a kérdéssel nem foglalkozik a fogyasztóvédelmi törvény sem. Pénzügyi szakértők szerint a kereskedők etikátlan húzását a fogyasztóknak maguknak kell leleplezniük úgy, hogy résen vannak.

A fekete péntek manapság már nemcsak offline zajlik – a hagyományos bolti vásárlásokról egyre inkább eltolódik a hangsúly a kényelmes online vásárlás felé, ami nem csoda, hiszen rohanó világunkban így időt spórolhatunk meg. Számítógépen beszerezni az ajándékokat egyébként is kényelmesebb, ráadásul átgondoltabb döntést lehet hozni, mint egy bolti kényszerhelyzetben. Ezenkívül ez a megoldás az ágyhoz kötött, mozgássérült fogyasztóknak is megoldást jelenthet.

Az internet tömeges elterjedése után a fekete péntek alkalmából fokozatosan egyre több webáruház is kezdett vonzóbbnál vonzóbb árengedményekkel kecsegtetni, és néhány éve felbukkant a Cyber Monday kifejezés is. Sokan ugyanis lekésték a pénteki bevásárlást, vagy egyszerűen nem volt kedvük a zsúfolt boltokban sorakozni, ezért inkább otthonról az e-shopok közvetítésével szerezték be az akciós termékeket. Nem tartott sokáig, és a kiberhétfő elkezdte túlszárnyalni a fekete péntek bevételeit.