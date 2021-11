Év végén szokott nőni a hitelfelvételi kedv

Becslések szerint Szlovákiában az emberek mintegy harmada vesz fel kölcsönt az évnek ebben a részében. Az ünnepek előtti vásárlási láz hevében hajlamosak vagyunk túlköltekezni, bedőlünk a vonzó reklámszövegeknek, majd sokakat utólag éri kellemetlen meglepetés: a kedvezőnek vélt hitelről kiderül, nem is olyan előnyös.



Jelzáloghitelek



A jelzáloghitelek kamatai hónapok óta 0,3–1% között mozognak, ami sokakat arra ösztönöz, hogy most vegyen lakást vagy házat. „A kamatszintet az Európai Központi Bank szabályozza az összes eurózónás ország számára, így nálunk egyelőre nem nőnek a kamatok, vagyis a hiteligénylők továbbra is rekordolcsón juthatnak hozzá a kölcsönhöz. Ez nemcsak az újonnan felvettekre vonatkozik, hiszen a kamatszint az összes lakáshitel esetében csökkent. Ha az új hitelekhez hozzávesszük a korábban felvetteket is, az átlagos kamatszint még így is csak 1,36% körül mozog” – mutatott rá Ján Beracka, a Trend gazdasági hetilap munkatársa.



Alacsony kamatok



A totalmoney.sk pénzügyi portál szerint jelenleg a legalacsonyabb kamatlábat – 0,36%-ot – a 365.bank kínálja, majd a Prima bank következik 0,4%-kal és a Fio bank 0,68%kal. Ezenkívül még 1% alatti kamatlábbal kecsegtet a Tatrabanka, az UniCredit bank, a ČSOB, a Szlovák Takarékpénztár, az Általános Hitelbank (VÚB) és a BKS bank. Pontosan 1% a kamatláb az Oberbankban, az mBankban pedig 1,14%. Pénzügyi elemzők figyelmeztetnek: a megfelelő hitelterméket ne csak a kamatláb alapján válasszuk ki! A bankoknak alig van nyereségük a hitelekből, az alacsony kamatláb csak reklámfogás: azzal csalogatnak új ügyfeleket.



Nem árt az óvatosság



A lényeg mindig a részletekben, a konkrét kritériumokban rejlik, és nem mindenki szerez jogosultságot az 1% alatti kamatra. A jelzáloghitel legfeljebb a biztosítékul szolgáló ingatlan értékének a 90%-a lehet, kedvező kamatlábat pedig 80%-os vagy még kisebb hitelfedezeti arány (LTV) esetén kínálnak. Az ügyfelet alaposan átvilágítják, és az, hogy végső soron milyen kamatot sikerül kialkudnia, függ a fizetőképességétől, a kamatfixációtól vagy az LTV-től. A hitelhez általában folyószámlát is „csomagolnak”, sőt esetenként ezzel feltételezik a kölcsön jóváhagyását. Ez viszont nem mindig ingyenes. A számlához kínálnak bankkártyát, hitelkártyát, internet- és mobilbankingot, fizetni kell a számlavezetésért, a kártyahasználatért. A hitelt olykor hitelbiztosítás megkötéséhez is köthetik, vagy a megvásárlandó ingatlan értékbecslését is a bank szakértőjével kell elvégeztetni, de megkövetelhetik az ingatlanbiztosítást is.

Néhány pénzügyi tanács Az ajándékvásárlásra felvett hitel a legrosszabb kölcsönök közé tartozik: a törlesztőrészletek rendszerint tovább tartanak, mint az ajándék okozta öröm. Ráadásul az, hogy havonta több tíz eurót el kell különíteni törlesztés céljából, nem teszi lehetővé, hogy megfelelő tartalékot hozzunk létre rendkívüli helyzetek esetére. Hitelt felelősségteljesen kell felvenni, miközben alapszabály, hogy a dolog, amire kölcsönkérünk, legyen hosszabb életű, mint ameddig törlesztünk. Az ünnepeket adósságok nélkül is átvészelhetjük, ha betartunk néhány szabályt.



Alapszabályok Szabjunk meg egy limitet, legfeljebb mennyit költhetünk ajándékokra! Ne lépjük túl a limitet! Előre megfontolt szándékkal, hideg fejjel lépjünk az üzletbe! Írjunk előre listát, és csak az ott szereplő dolgokat vegyük meg! Előre tájékozódjunk, mérjük fel a piacot, hol mit lehet olcsóbban beszerezni! A karácsony a szeretet ünnepe – ne verjük magunkat adósságokba az ajándékok miatt vagy azért, hogy minél több ennivaló legyen az ünnepi asztalon! Ha mégis az áruhitel mellett döntünk, válasszunk megbízható, bevált társaságot! Már most kezdjünk el spórolni a következő ünnepekre! Elég hetente, havonta félretenni egy kisebb összeget. Fizessünk kártyával! Több bankban létezik ún. cashback, vagyis minden tranzakció után a kifizetett pénz egy bizonyos részét visszaírják a számlára.

A szerződés aláírása előtt



Bármilyen hitel felvétele előtt alaposan olvassuk el a szerződést, és értelmezzük is a szöveget! Az apró betűket se hagyjuk ki, és a következő adatokról mindenképpen tájékozódjunk: a hitel pontos típusa, teljes összege

futamidő, kamatláb

teljes hiteldíjmutató (thm), a fogyasztó által fizetendő teljes összeg

a hitelhez kapcsolódó valamennyi díj, jutalék

a törlesztőrészletek száma és gyakorisága

késedelmi kamat, fizetés elmulasztásának következményei

elállási jog

előtörlesztéshez való jog

A szerződés aláírása előtt tanulmányozzuk át az esetleges szankciókat is – főleg, hogy mi történik abban az esetben, ha az ügyfél valamilyen okból nem képes törleszteni, késik a törlesztőrészlettel, nehogy pár hónapos csúszás miatt valakitől elvegyék a házát!

Ügyfélcsalogatás



Ez mind pénzbe kerül, és az emberek többsége nem akar két helyen fizetni a számlavezetésért és a számlával összefüggő szolgáltatásokért, és ha egy banknak az alacsony kamattal sikerül magához csábítania valakit, az gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a régi bankban megszünteti a számláját, és az új intézmény valószínűleg hosszú időre szerzett magának ügyfelet, akinek különböző szolgáltatásokat, termékeket fog éveken keresztül kiszámlázni. Esetenként valóban megérheti bankot váltani, hitelt átvinni és összevonni, régi kölcsön(öke)t újjal kiváltani, évi több száz eurót lehet így megtakarítani, de résen kell lenni. Az alacsony kamaton kívül a hitel egyéb feltételeit is alaposan szemügyre kell venni, nem szégyen független pénzügyi tanácsadó véleményét is kikérni.



Ajándék hitelre



Becslések szerint minden harmadik ember hitelből veszi meg az ajándékokat a karácsonyfa alá. Pénzügyi szakemberek szerint a legjobb kölcsön a semmilyen kölcsön, vagyis a legjobb egyáltalán nem verni magunkat adósságba – főleg ha nem rendelkezünk megfelelő bevétellel ahhoz, hogy gond nélkül törleszthessünk. Ha viszont mindenképpen szükségünk van valamilyen hitelre, a megfelelő termék kiválasztásakor a kamatlábon kívül mérlegelni kell azt is, milyen gyorsan juthatunk hozzá a pénzhez, és mennyire bonyolult az ügyintézés. A karácsonyi bevásárlás céljából viszonylag alacsony összegre van szükség, ezért a jelzáloghitel semmiképpen sem ajánlott. Ideális megoldás lehet a kötetlen felhasználású fogyasztási hitel, amelyet bármelyik bankban gyakorlatilag megvárásra el lehet intézni. A futamidő 1–10 év között mozog, nem kell dokumentálni, mire akarjuk költeni, ingatlant sem kell zálogba helyezni. A kamatláb lehet kötött az egész futamidő alatt, de lehet változó is, csak pár éves lekötéssel. Ilyen esetben a banknak jogában áll a kamatlábat megváltoztatni a törlesztés alatt, miközben minden egyes változást előre be kell jelenteni. Az egy évre szóló kamat a legtöbb bankban 3–6 százalék között mozog.