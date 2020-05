Bővült a személyi asszisztensek köre

A koronavírus-járvány miatt idén márciusban elfogadott, a világjárványra reagáló 63/2020-es számú jogszabály a súlyosan egészségkárosodott személyek anyagi kompenzálásáról szóló törvényt is módosította. A változások elsősorban a gondozói és szállítási hozzájárulást, valamint a személyi asszisztenseket érintik.

Gondozói hozzájárulás

A gondozói hozzájárulás esetében 30-ról 150 napra hosszabbították meg azt az időszakot, amikor biztosan nem csökkentik az előzőleg jóváhagyott állami támogatás összegét, ha a gondozott személy kórházi kezelésre szorul, illetve, ha maga a gondozó kerül kórházba vagy otthoni karanténba. Ugyanakkor, az utóbbi esetben a gondozónak biztosítania kell valakit, aki a betegsége alatt helyettesíti, és az ügyfelének gondját viseli.

A gondozói hozzájárulás konkrét összegének a meghatározásakor több körülményt vesznek figyelembe, például azt is, hogy a gondozott személynek nyújtanak-e legfeljebb heti 20 órában ambuláns szociális szolgáltatást, amiről szerződést kötött a szolgáltatóval. A Közegészségügyi Hivatal által elrendelt óvintézkedések miatt most leállították ezeket a szolgáltatásokat. Azok a gondozók, akiknek az ügyfelei normális esetben hetente mintegy 20 órát töltenek valamilyen intézményben, most viszont egész héten otthon vannak, és csak a gondozójuk segítségére számíthatnak, a válsághelyzet alatt magasabb hozzájárulásra jogosultak az államtól – a pandémia idején ugyanannyit kapnak, mint a többi gondozó. Eszerint: aki egyetlen egészségkárosodottat gondoz, 430,35 euróra számíthat, aki pedig két személlyel törődik, 572,36 eurót kaphat havonta. Akárcsak a válsághelyzet előtt, a támogatást most is kiegészíthetik további 100 euróval, ha a gondozott személy eltartott gyermek, és a gondozónak nincs más, fizetésből származó bevétele, és nem is nyugdíjas. Ha a gondozó nyugdíjas, és egy egészségkárosodottat gondoz, 215,18 eurót kaphat, ha két vagy több ügyfele van egyszerre, havi 286,18 euró a jutalma.

Ha az egészségkárosodott személy a hónap egy részében még részesült ambuláns szolgáltatásban, de utána már csak a gondozójára számíthatott, a gondozója akkor is az egész hónapra vonatkozó magasabb hozzájárulásra jogosult. A szociális ügyi hivatal utólag kifizeti a régi és az új összeg közötti különbözetet, de erről nem küldenek írásos határozatot, hogy senkit se tegyenek ki fölösleges kockázatnak, azaz hogy emiatt ne kelljen elmenni a postára átvenni az ajánlott küldeményt.

Személyi asszisztens

A jelenlegi válsághelyzetben személyi asszisztensként az egészségkárosodott személy házastársa, szülője, gyereke, nagyszülője, testvére, unokája, anyósa, apósa, menye, veje, hivatásos szülője is tevékenykedhet. Korábban is lehetett közeli családtag asszisztens, de csak korlátozott mértékben, és csak bizonyos feladatokat végezhetett el. Normális esetben egy asszisztens átlagosan naponta legfeljebb 10 órában láthatja el a feladatát, ha családtagot ápol, legfeljebb 4 órában. A koronavírus-járvány alatt a családtag is 10 órát számlázhat ki, és korlátozás nélkül bármilyen feladatot elláthat. Az asszisztensnek formális szerződést kell kötnie az ügyfelével – akkor is, ha családtag, és pontos havi kimutatást kell készítenie arról, hány órát töltött az egészségkárosodottal. Az utóbbinak pedig igazolást kell kiállítania az asszisztensnek kifizetett havi jutalomról, amit legkésőbb a következő hónap 5. napjáig el kell juttatni a szociális ügyi hivatalba. Aki idáig 10-nél kevesebb órában volt asszisztens, annak most új szerződést kell kötnie a napi 10 óráról. Előfordulhat, hogy valaki de facto saját magával szerződik: a dokumentumot saját maga nevében, mint asszisztens és kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként, egyaránt aláírja. Az asszisztens órabére 4,18 euró. Nem lehet asszisztense annak az egészségkárosodottnak, aki gondozói szolgálatot vesz igénybe.

Ki egészségkárosodott? Egészségkárosodásnak minősül a szervezet felépítésében, funkcióiban betegség, sérülés vagy veleszületett rendellenesség következtében kialakult kedvezőtlen változás, amely több mint egy évig tart. Ha a funkciózavar eléri az 50 százalékot, súlyosan egészségkárosodott személyről van szó. Az egészségkárosodott személyek gyakran csökkentett munkaképességűek is egyben, ezért bevételük csökkenhet, a megváltozott életvitelük viszont többletkiadásokkal járhat, amit az állam igyekszik kompenzálni. Anyagi támogatás csak annak adható, aki tényleg rászorul, és a vagyona értéke nem haladhatja meg a 39 833 eurót.

Szállítási hozzájárulás

Akkor jár, ha az egészségkárosodott a károsodás miatt nem veheti igénybe a tömegközlekedést, és személygépkocsira van utalva, viszont nincs saját autója. A szállítást biztosíthatja a község, valamilyen szociálissegítség-nyújtó intézmény vagy egy erre jogosult személy, pl. mehet taxival. A jelenlegi válsághelyzetben azonban a személyszállítás és a taxiszolgáltatások leálltak, így az egészségkárosodottak a szállítási hozzájárulást nem fordíthatták az előírt célra, azaz hogy taxival elmenjenek üzletbe élelmiszert és egyéb létfontosságú dolgokat vásárolni. A márciusban elfogadott törvénymódosítás viszont lehetővé tette, hogy ezt a pénzt futárszolgálatra vagy csomagkézbesítő szolgáltatásokra költsék. Vagyis elég megrendelni a boltból a szükséges termékeket, és annak kézbesítési költségeit ki lehet számlázni a szociális ügyi hivatalnak. Ráadásul átalánykiadásként lehet elkönyvelni, így nem kell minden egyes kézbesítésről számlát felmutatni. Aki a következő hónap 5. napjáig mégis felmutatja a hivatalban a csomagkézbesítőtől kapott számlákat, a tényleges kiadások alapján részesül anyagi hozzájárulásban. Aki nem juttatja el a számlákat, annak a létminimum 16,7%-ának megfelelő átalánykiadást ismernek el, ez esetben a hozzájárulás 35,11 euró havonta. Az átalány-hozzájárulás összege független az egészségkárosodott havi bevételeitől. Ezzel szemben a tényleges kiadások alapján kifizetett hozzájárulás összege arányosan függ a szállítási költségektől és az egészségkárosodott havi bevételeitől. A támogatás nem jár, ha az egészségkárosodott autótulajdonos, valamint ha igényelt hozzájárulást személygépkocsi működtetésére.

(sza)