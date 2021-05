Az apa is gondoskodhat az újszülöttről

Egyre több férfi él a gyermekgondozási szabadság lehetőségével, sőt, külföldön az olyan apa sem ritka, aki gyermeke megszületésének a pillanatától aktívan részt vesz a gondozásában, és „anyasági szabadságra” megy. Erre a szlovák jogrend szerint is van lehetőség.

Külföldön nem ritka, ha az apa megy gyermekgondozási szabadságra, egyre több európai ország ösztönzi erre a férfiakat, sőt a skandináv országokban az apák számára kötelező egy ideig otthon maradni a csemetéjükkel. Szlovákiában is évről évre nő azon apukák száma, akik élnek ezzel a lehetőséggel. A Szociális Biztosító 2013-ban összesen 56 210 személynek folyósított anyasági támogatást, köztük csak 305 férfinek. 2017-ben a számuk már 6553-ra nőtt, 2020-ban pedig 14 881 édesapa részesült anyasági támogatásban.



Nincs apasági szabadság



Hivatalosan anyasági-apasági szabadság nem létezik. A szlovák jogrend csak elméletileg teszi lehetővé, hogy az apa „anyasági” szabadságra menjen, ez esetben azonban ezt a munkahelyi hiányzást az első naptól gyermekgondozási szabadságnak hívják. A munkaadó nem hagyhat jóvá anyasági szabadságot az apa számára még abban az esetben sem, ha a Szociális Biztosító (SP) az anyasági támogatást az apának folyósítja. A szociális biztosításról szóló törvény értelmében ugyanis – az anyán kívül – a terhességi-gyermekágyi segélyt (tgyás) megkaphatja az a személy is, aki az anyasági szabadság 22. hetétől (kb. a gyermekágyas időszak befejeződése után) valamilyen okból átvállalta a gyermek gondozását.



Jogosult személyek



Anyasági támogatásra az jogosult, aki a szülést megelőző két évben legkevesebb 270 nap biztosítási időszakkal rendelkezik. Ha a biztosítás a terhesség alatt megszűnik, a várandós nőre 8 hónap védelmi időszak vonatkozik. Anyasági támogatásban részesülhet a gyermek apja, ha az édesanya meghalt, ha az egészségi állapota nem teszi lehetővé a gyermekről való gondoskodást, vagy ha a szülők erről megállapodnak. Korábban ezt írásban kellett rögzíteni, és azt a biztosítóban is le kellett adni. Mostantól erre már nincs szükség, május 1-jei dátummal eltörölték ezt a kötelességet, ami felesleges adminisztratív teher volt a szülőknek.

Ha a szülők nem éltek együtt, és az édesanya meghalt, s utána a gyermek az apa gondozásába került, akkor az apa felesége is vállalhatja a baba gondozását, kaphat anyasági támogatást. Intézni kell, mint az anyák számára, vagyis a munkaadó kitölti, majd postázza a megfelelő nyomtatványt az SP-be. Ha az apának folyósítják az anyasági támogatást, ez alatt az idő alatt az anyához hasonlóan kizárt járulékfizetési kötelessége van, vagyis a biztosítása nem szűnik meg, de járulékot nem fizet. Ha az apa utána gyesen lesz, azt úgy kell intézni, mint az anyák számára. Nagymama hivatalosan nem mehet anyasági szabadságra, hacsak a bíróság nem ítélte az ő gondozásába a gyermeket.

Ügyintézés lépésről lépésre Kérvényt kell benyújtani: a „Žiadosť o materské” nevű nyomtatvány beszerezhető a Szociális Biztosítóban. Ehhez most májustól már nem kell mellékelni a szülők írásos megállapodását arról, hogy ezentúl az apa gondoskodik a gyermekről. Ha a gyermek külföldön született, és Szlovákia területén egyetlen anyakönyvi hivatalban sem vették nyilvántartásba, akkor csatolni kell a gyermek külföldi születési anyakönyvi kivonatának a másolatát – nem kell hitelesíttetni. Mellékelni lehet egy igazolást a szociális ügyi hivataltól, hogy az anyának nem folyósítanak gyest, illetve hogy kérte a segély kifizetésének a leállítását még az előtt, hogy az apa átvállalta a gyermekről való gondoskodást. Noha a gyest az egész hónapra kifizetik, fontos, hogy a folyósítás leállítását még az összeg átutalásának a dátuma előtt kérvényezze!

28 vagy 34 hét?



Anyasági szabadságra a szülés feltételezett dátuma előtt hat héttel lehet menni, veszélyeztetett terhesség esetében az orvos által kiszámolt dátum előtt 8 héttel. A tgyást az SP 34, egyedülálló édesanya esetében 37 hétig folyósítja, aki pedig kettő vagy több gyermeket szült egyszerre, és legalább kettőről gondoskodik, 43 hétig jogosult a támogatásra. Az apa leghamarabb a szülés után 6 héttel igényelheti az anyasági támogatás kifizetését. Az apának csak 28 hétig folyósítható, egyedülálló apa esetében ez meghosszabbodhat 31 hétre. Egyszerre a két szülő nem részesülhet a támogatásban ugyanazon gyermek után. Ha azonban két különböző gyermekről gondoskodnak – az anya az újszülött babáról, az apa pedig egy másikról –, egyszerre mindketten otthon lehetnek, és mindkettőjüknek folyósíthatják a támogatást.



A támogatás összege



A tgyás a kivetési alap 75%-a, jelenleg 71,80 euró a napi kivetési alap maximális összege, amelyből az SP kiszámolja a betegbiztosításból jóváhagyható összes juttatás (táppénz, egynapi anyasági eléri az 53,852100 eurót. Eszerint 30 napos hónap esetében az SP legfeljebb 1615,60 euró, 31 napos hónap esetében maximum 1669,50 euró anyaságit folyósíthat.

Az anyasági szabadság után a szülő gyesen szokott lenni. A segélyt a szociális ügyi hivatal utalja át annak a szülőnek – csak az egyiknek –, aki gondoskodik a gyermekről. Az összeget a gyermek 3. életévéig, egészségkárosodott gyerek esetében 6 éves koráig folyósítják. 2020 januárjától kétszintű gyest vezettek be: egy alacsonyabbat és egy magasabbat. A magasabbra az jogosult, aki az anyasági szabadságot megelőző két évben minimum 270 nap biztosítási időszakkal rendelkezett. Az alacsonyabb összeg azoknak jár, akik a gyermek megszületése előtt nem vállaltak munkát, illetve nem rendelkeznek 270 biztosítási nappal. A gyes alacsonyabb összege jelenleg 275,90 euró, a magasabb pedig 378,10 euró.

Az anyasági és a gyes nem folyósítható egyszerre ugyanazon gyermek után, tehát nem lehet elintézni, hogy az egyik szülőnek anyaságit, a másiknak gyest folyósítsanak, a szülők nem gondoskodhatnak egyszerre ugyanarról a gyerekről. Ha pedig a szülő egyszerre két gyermekről gondoskodik, azt sem lehet elintézni, hogy ugyanaz a szülő az egyik után anyaságit, a másik után gyest kapjon, a két támogatás egyszerre nem folyósítható. Viszont ez esetben már a szülők megoszthatják a gondoskodást: az egyik igényelheti az anyaságit a kisebbik, a másik pedig a gyest a nagyobbik gyermek után.



Munka anyasági mellett



Az anyasági támogatás vagy a gyes mellett lehet munkát vállalni, de új munkaszerződést kell kötni. Aki az eredeti munkaszerződése alapján dolgozik, attól az SP megvonja a terhességi-gyermekágyi segélyt. Ha viszont új szerződést köt a céggel, minden rendben van. Például szerződésbe foglalják, hogy az eredeti munkakörétől eltérő feladatokat fog végezni. Teljesen új céggel is szerződhetünk, vállalkozást is indíthatunk. Ha a gyes mellett kezdünk el dolgozni, annak a folyósítását nem állítják le, az mindenképpen jár a gyermek 3-6 éves koráig.