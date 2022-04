Április végéig jótékonykodhatunk az adónk 2%-ával

A civil szervezetek létfontosságú szerepet töltenek be: az állam által nem nyújtott vagy rosszul működő szolgáltatásokat pótolják. Céljuk nem a pénzszerzés, hanem valamilyen társadalmi ügy előmozdítása, önkéntes, jótékony alapon. Nem mindenki tud vagy akar civil aktivistává válni, évente egyszer azonban mindannyian jótékonykodhatunk úgy, hogy felajánljuk adónk 2%-át valamilyen polgári tömörülésnek.

Az adófelajánlás lényege, hogy mindenki eldöntheti, mi legyen az egész évben befizetett adója 2%-ával. Vagyis nem plusz adóról van szó, hanem a természetes és a jogi személyek határozhatnak arról, hogy a már befizetett adójuk egy részét mire fordítsák: az is az államkasszába vándoroljon-e, vagy az állam helyett inkább valamilyen nonprofit szervezet számlájára utalják-e, és ez utóbbi esetben a polgár azt is kiválaszthatja, konkrétan ki kapja meg az összeget. Esetenként nagyon kevés pénzről van szó, de a nem haszonorientált, közhasznú tevékenységet megvalósító civil tömörüléseknek minden adomány jól jön. 3 eurónál kevesebbet nem is lehet felajánlani – vagyis, ha az éves adóelszámolás során kiderült, hogy a befizetett adó 2 százaléka kevesebb 3 eurónál, nem élhetünk a támogatás lehetőségével.

Bonyolult ügyintézés?

Egyeseket az riaszt el a dologtól, hogy túl sok papírmunkával, nyomtatványok kitöltésével jár. Nem árt azonban tudatosítani: aki dolgozik, az adót is fizet, és évente egyszer mindenképpen el kell számolnunk az adóval, és aki februárban/márciusban sikeresen abszolválta a kötelező éves adóelszámolást (megkérte a munkaadóját februárban, hogy végezze el helyette, vagy március végéig adóbevallást dolgozott ki), annak már az adófelajánlás elintézése sem okozhat gondot.

A felajánlás megtételéhez szükség van a Nyilatkozat (Vyhlásenie) elnevezésű űrlapra: ezen kell feltüntetni a kiválasztott szervezet adatait, és azt, mekkora összeg az adó két százaléka. A Nyilatkozat egy formanyomtatvány, mely letölthető a központi adóhivatal honlapjáról. Mindig az aktuális évre jóváhagyott űrlapot kell használni, különben az adófelajánlás érvénytelen lesz.

Továbbá, az alkalmazottaknak szükségük van egy, a bérelszámolójuk által kiállított igazolásra az adó befizetéséről – ebből nyilvánvalóvá válik a befizetett adó összege és a befizetés dátuma, valamint kiszámítható az adó két százaléka. Aki tavaly önkéntes munka keretében ledolgozott legkevesebb 40 órát, adója 3 százalékáról rendelkezhet. Ilyen esetben szükség van egy igazolásra attól a szervezettől, amely számára 2020-ban önkéntes munkát végzett.

Kit lehet támogatni?

Adónk egy részével támogathatunk alapítványt, kutyamenhelyet, nyugdíjas- vagy gyerekotthont, iskolát, táncegyüttest, sportegyesületet, énekkart, kórházat, baba-mama klubot, természetvédőket, hitközösségeket stb. – egyszóval bármilyen nonprofit szervezetet, amelyik e célból regisztráltatta magát, és amelyik teljesítik a feltételeket (pl. megfelelő típusú szervezetről van-e szó, a hatályos törvényben szereplő tevékenységet folytat-e, van-e adóhátraléka, kifizette a regisztrációs illetéket stb.). A szervezetek teljes listája (a tömörülések szükséges adataival együtt) a www.rozhodni.sk oldalon böngészhető.

IČO és SID

A megajándékozandó szervezet számlaszámát nem kell feltüntetni az űrlapon, az adóhivatal e nélkül is át tudja utalni a pénzt. Az azonosító számát (IČO) viszont nem szabad kihagyni; ha nincs SID-je, az üresen marad. Az IČO-t nem szabad összetéveszteni a DIČ-csel. Az utóbbit, vagyis az adóazonosító számot az adóhivatal adja, amikor egy szervezet regisztráltatja magát az adóhivatalban. Az előbbit, azaz a szervezet azonosító számát a Statisztikai Hivatal által vezetett nyilvántartás alapján kell megadni – minden jogi személynek és vállalkozónak van ilyen száma. A SID egy további azonosító szám azon egységek számára, amelyeknek azonos az IČO-juk. Az év (ROK) elnevezésű ablakba 2021-et kell írni.

Aki szeretné, hogy a címzett is lássa, kitől kapott adományt, az az adófelajánlásról szóló nyilatkozatban jelölje meg, hogy beleegyezik az adományozó adatainak a továbbításába!

A határidő április 30.

Akik adóbevallást készítettek, közvetlenül az adóbevallás keretében március 31-éig élhettek az adófelajánlás lehetőségével. Akik az adóhivataltól halasztást kértek, és az adóbevallásukat 3–6 hónappal később adják le, az adófelajánlásra is addig van idejük. Azoknak az alkalmazottaknak pedig, akik helyett a munkaadójuk elvégezte az éves adóelszámolást, legkésőbb április 30-áig kell eldönteniük, kívánnak-e támogatni valamilyen civil tömörülést.

Az adóhivatalnak 90 nap áll a rendelkezésére, hogy átutalja az adó felajánlott részét a kiválasztott szervezet számlájára. (sza)