Ami nekünk természetes, az a burundi gyerekeknek elérhetetlen luxus – Baloo Charity projektjei

Két hónappal ezelőtt Csiffáry Zoltán kezdeményezésére indult el a szemétgyűjtés Condiban. Elmondása alapján nagyon nagy volt a rendetlenség, mindenfelé szemét hevert a házak között. A condi iskolában tanuló 250 gyerekkel elkezdték zsákokba gyűjteni a szemetet és egy nagy gödörben hetente elégetik az összegyűjtött hulladékot. Belátja, hogy nem a legjobb megoldás, de jobb annál, hogy szanaszét heverjen a szemét. A Baloo Charity helyi segítője, aki egyebek mellett angolul tanítja a gyerekeket, ellenőrzi az árvaház működését, elvállalta a szemétgyűjtés koordinálását is.

„A gyerekek játékosan álltak hozzá, azonnal elindultak szemetet gyűjteni és nagyon sokat összeszedtek. Remélem, hogy legközelebb egész más kép fogad majd és lassan egyre kevesebb lesz a hulladék a faluban”

– tette hozzá.

A polgári társulás továbbra is keresi azokat az itteni iskolákat, amelyeket be tud vonni a PET-palackok gyűjtésébe. Olyan előadást készítenek a visszaváltós rendszert üzemeltető céggel közösen, amellyel elmagyarázzák, miért fontos a szelektív szemétgyűjtés és az, hogy a műanyag ne kerüljön ki a természetbe, valamint bemutatják, hogyan dolgozzák fel az összegyűjtött italosdobozokat. A cég felajánlotta, hogy a két legaktívabb iskolából egy-egy csoportot végigvezetnének a feldolgozóban. Csiffáry Zoltán megjegyezte, örömmel tölti el, hogy a farkasdi magyar és szlovák iskola a kezdetektől bekapcsolódik az élelmezési projektbe és töretlen az aktivitásuk. Az is a tervei között szerepel, hogy az összes intézményt, amely eddig bekapcsolódott, felkeresi, hogy bemutassa a gyerekeknek, hová került az a pénz, ami a betétdíjakból összejött.

Csiffáry Zoltán számára nagyon nehéz volt szembesülni mindazzal a nyomorral és kiszolgáltatottsággal, amit néhány évvel ezelőtt, első Condiban töltött útján tapasztalt. Úgy véli azonban, hogy aki elért egy bizonyos kort és megteheti, az ossza meg másokkal azt, amije van. Ebben a fiai is követik, ők is szívesen bekapcsolódnak a jótékonysági munkába, bíznak benne, hogy hosszú távon tudják folytatni.