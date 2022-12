A válásokról és azok okairól

Nagyon ideges az egész család, mert háromgyermekes lányunk el akar válni iszákos férjétől, de az nem akar beleegyezni. Igaz, hogy ilyen esetben nem választják el őket? Lehet egyáltalán egyezség nélkül is válni, és mik azok az okok, amiért leggyakrabban kimondják a válást? Gondolom, az alkoholizmus is ilyen, és remélem, hogy a válóperi döntésben ezt a bíróság is kimondja, hogy valamikor lássák a gyerekek is, milyen ember az apjuk.

Olvasónk leveléből is kitűnik: a válás mély nyomokat hagyó negatív élmény nemcsak a volt házastársak, de gyermekeik és gyakran az elváltak családjai számára is. Ezért a bíróságok minden esetben igyekeznek megállapítani, hogy milyen okok vezettek a házasság megromlásához, és hogy ezek olyan jellegűek-e, amelyek a további együttélést és a házasság fenntartását már lehetetlenné teszik.

Nem felel meg a valóságnak az a vélemény, amely szerint a bíróság nem választja el a házastársakat, ha egyikük nem egyezik bele a válásba. Ha a bíróság megállapítja, hogy a házastársi viszonyok tartósan megromlottak, a házasság már nem szolgálja a gyermekek érdekeit, és a házastársak együttélése lehetetlenné vált, a házasságot ilyen indokolt esetben felbontja akkor is, ha valamelyik házastárs nem egyezett bele a válásba.

Családjogi előírásaink megengedik a házastársak megegyezése alapján történő válást is, ha a házastársak gyermekeik érdekeivel összhangban megegyeznek azok elhelyezéséről, tartásdíjáról, a szülők és a gyermekek közötti kapcsolattartásról és egyéb szükségleteikről. Ezek a válások egyszerűbbek, gyorsabbak és kevésbé emotívak. Gyorsabban döntenek a bíróságok azokról a válásokról is, amikor az egyik házastárs elhagyja a közös háztartást és tartósan külön él, külön háztartást vezet, és csak a gyerekekről való gondoskodás marad a házastársak úgymond közös nevezője.

A Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly nálunk 100 megkötött házasságra 31 válást tartottak nyilván. Válóperes ügyvéd kollégák szerint a válás szempontjából legkritikusabb a házasság 5–7. éve. Ami a válás okait illeti, szintén szakmai vélemény, hogy sokszor nemcsak egy ok vezet a váláshoz, hiszen például az alkoholizmus könnyen vezethet bántalmazáshoz, a későn felismert jellembeli különbségek is vezethetnek a házastársak hűtlenségéhez stb. A bíróságok csupán döntéseik indokláséban foglalkoznak a válás okaival, tehát a válás okait nem mondják ki úgy, mint magát a válás tényét, sőt, a megegyezéssel felbontott házasságok esetében gyakran még az indoklást is mellőzik.

Olvasónk jól gondolja, statisztikai adatok és kutatások szerint valóban a leggyakoribb válóokok közé tartozik az alkoholizmus és más függőségek. Ma már ugyanis nemcsak az alkohol jelent gyakori válóokot, hanem a kábítószer-, játék- vagy akár pornófüggőség is. Sűrűn előforduló válóok továbbá a túlzott féltékenység, amely a legszebb kapcsolatokat is tönkreteheti. A válóperes bírók gyakran a házastársak közti jellembeli különbségekkel indokolják a válásokat. Ilyen esetek a „két külön világként” jellemzett kapcsolatok, amikor nincs közös nevező a kapcsolatban, a házastárs egyedül érzi magát. Számottevő súllyal szerepel a válás okai között a hűtlenség is, amelyet az elhidegüléssel szoktak a válópert kezdeményezők magyarázni. Végül, viszonylag gyakori és súlyos válóokként hozzák fel az anyagi bizonytalanságot, a szülői befolyást, a szexuális problémákat és a család iránti érdektelenséget.