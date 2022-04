A 2% stabilitást hozott

A civil szféra támogatásának a fontosságáról Nagy Myrtilt kérdeztük, aki aktívan támogatta az adófelajánlás bevezetését Szlovákiában, és a civil kampány koordinátoraként nagyon sok magyar civil szervezettel is kapcsolatba került, illetve a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársaként a mai napig foglalkozik a civil szférával.

Ön szerint a magyar civil szervezetek milyen hatékonyan tudják megpályázni és megszerezni az adó 2%-át?

Minden civil nonprofit szervezet, amely iktatja magát a 2%-ot befogadók jegyzékébe (ezt a közjegyzők végzik, a közjegyzői kamara készíti a jegyzéket), jogosult a 2%-os adófelajánlás fogadására. Az, hogy mennyire hatékonyan tudja megszólítani a célközönségét egy szervezet, csakis rajta múlik. Láthatunk ezekben az időkben nagy, anyagilag is eléggé költséges kampányokat, amelyek a nyomtatott vagy online sajtóban jelennek meg, de akár a TV-ben is. Ezekhez a kampányeszközökhöz olyan szervezetek nyúlnak, amelyek a nagy nyilvánosságot, az ország egész lakosságát kívánják megszólítani. A legnagyobb 2%-os összeget általában a nagy vállalatok alapítványai gyűjtik össze, mert a jogi személyek is nyilatkozhatnak az adójuk 2%-áról. Ezek az alapítványok általában a 2%-ból befolyó összeget, a számukra fontos témákban pályáztatják meg (pl. az SPP alapítványa környezetvédelmi projekteket támogat).

Kisebb szervezetek általában a tagságukat vagy tevékenységük haszonélvezőit (például a szülői szövetségek a szülőket) szólítják meg.

Úgy látom, hogy amióta ez a lehetőség adott, egyre többen élnek vele, a szektornak pedig stabilitást hozott, hisz szabadon használhatja, és olyasmire költheti a 2%-ot, ami pályázat útján nem finanszírozható (pl. irodabérlet, irodaszerek, kommunikációs költségek stb.).

Valóban szükség van-e, és ha igen, akkor miért van szükség a civil szervezetek munkájára, tevékenységére? Miért érdemes őket támogatni?

A civil szervezetek olyan munkát végeznek, amelyre az állam nem képes, a profitorientált szektor számára pedig nem érdekes. Ezért is végeznek nagyon fontos, társadalmat fejlesztő munkát, és ezért is fontos, hogy a 2% révén anyagi juttatásban részesüljenek. Vegyünk például egy falusi kulturális szervezetet, amelynek tevékenysége országos tekintetben semmit nem nyom a latba, de helyi szinten rendkívül fontos tevékenységet fejt ki. Összejöveteleket, megemlékezéseket stb. szervez, építi és összetartja a helyi közösséget. Egy ilyen szervezet számára a 2%-ból befolyó pici összeg is rengeteget jelent, és helyi szinten, a helyi lakosok szempontjából ugyanolyan fontos a munkája, mint mondjuk egy országos hatósugarú, egészségvédelemmel foglalkozó alapítványnak.